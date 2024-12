Tym razem w festiwalu wzięło udział 16 chórów z Polski, Burundi, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy i Węgier. Koncerty "Światło i śpiew" odbywały się w kościele pw. św. Katarzyny, przesłuchania konkursowe zaś - w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła.

Występy zespołów oceniało międzynarodowe jury, w którego skład wchodzili doświadczeni chórmistrzowie i jeden kompozytor: Małgorzata Langer-Król z Polski, kompozytor Eriks Evalds z Łotwy, Denis Monte z Włoch, Josef Surovik z Czech i Marcin Cmiel z Polski.

Zespoły były oceniane w 3 kategoriach. Chórom uznanym przez jury za najlepszych wykonawców festiwalu przyznano srebrne i brązowe dyplomy. Największą ilość punktów w kategorii chórów mieszanych zdobył chorwacki chór kościelny "Mir" pod dyr. Želimira Sušicia działający w parafii św. Józefa Robotnika w miejscowości Belišće, w kategorii chórów męskich i żeńskich Żeński Chór Kameralny Di Nuovo pod dyr. Doroty Wojnowskiej, w kategorii chórów dziecięcych zaś Chór Państwowej Szkoły Muzycznej w Wieluniu pod dyr. Jakuba Jurdzińskiego.

Krakowski festiwal to wydarzenie szczególne. - To jedna z nielicznych w Europie międzynarodowych imprez chóralnych o tematyce adwentowej. Staramy się, by co roku występowały na festiwalu inne zespoły, o zróżnicowanym składzie i repertuarze. - przypomniał Maciej Przerwa, dyrektor organizacyjny festiwalu.