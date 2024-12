Najwięcej szopek przygotowali seniorzy, bo aż 65. Jury otrzymała do oceny również 18 szopek w kategorii szopek młodzieżowych, 28 szopek rodzinnych, 46 szopek dziecięcych indywidualnych, 33 szopki przygotowane w szkołach oraz 36 szopek kategorii OFF.

Prace oceniła komisja składająca się z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów czy plastyków. W kategorii szopek dużych zwyciężył Zbigniew Zyman, w kategorii szopek średnich - Leszek Zarzycki, zaś pierwszą nagrodę za szopkę małą zdobyli Wiesław Barczewski i Jakub Zawadziński. Z kolei za najlepsze szopki miniaturowe uznano dzieła Doroty Bury-Nabiałkowskiej, Zbigniwa Gillerta i Jana Kirsza.

Przyznano też nagrodę im. Zofii i Romana Reinfussów, która trafiła do Leszka Zarzyckiego za całokształt twórczości. Natomiast nagrodę im. Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Jerzego Dobrzyckiego otrzymał Kryspin Wolny. Nagrodą im. Anny Szałapak, ufundowaną przez przyjaciół Anny Szałapak z Poznania, uhonorowano Jana Kirsza. W kategorii szopek OFF zwyciężyła Karolina Starostka-Kokoszka.

W kategorii szopek młodzieżowych I nagrodę otrzymał Krzysztof Haberko i Katarzyna Strzelczyk. W kategorii szopek dziecięcych zwyciężyli: Paulina Wąsik i Barbara Solarz (9-11 lat) oraz Emilia Wąsik, Hanna Tajak i Zofia Grochowska (do 8 lat). Za najpiękniejszą szopkę rodzinną uznano prace Marty Dubiel-Jaskierny, Leszka Jaskiernego, Patrycji Jaskierny, Bruna Jaskiernego i Iwo Dubiela. Wśród szopek szkolnych zwyciężyło Centrum Kultury Podgórza i Samorządowe Przedszkole Nr 95 we współpracy z Centrum Kultury Podgórza - Klub Iskierka.

- Trafiło do nas bardzo dużo szopek z kategorii OFF. To bardzo cieszy i mamy nadzieję, że ich autorzy może w kolejnym konkursie pokuszą się o wykonanie szopek nie metodą dowolną, ale właśnie spełniającą wymogi tradycyjnej sztuki wykonywania tych dzieł. Cieszymy się też niezmiernie, że tak wielu przedstawicieli młodego pokolenia - czy to indywidualnie czy to rodzinnie - chce próbować swoich sił w naszym konkursie - podsumowała Małgorzata Niechaj, kustosz Muzeum Krakowa.

82. Konkurs Szopek Krakowskich oraz pokonkursowa wystawa uzyskały honorowy patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Szopki zgłoszone na jubileuszowy konkurs można podziwiać w Pałacu Krzysztofory do 2 marca 2025 r.

Historia krakowskiej szopki wywodzi się od XIX-wiecznych krakowskich murarzy, którzy zmuszeni do przerw w pracach budowlanych w okresie jesienno-zimowym, zaczęli tworzyć przenośne teatrzyki lalkowe ze Świętą Rodziną, z którym wędrowali po mieszczańskich mieszkaniach.

Zwyczaj przetrwał aż do I wojny światowej, a później został zapomniany. Dopiero w 1937 r. miłośnicy tradycji krakowskich zorganizowali I Konkurs Szopek Krakowskich, który z przerwą w okresie okupacji, trwa do dnia dzisiejszego.