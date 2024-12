Kraków. Unikatowa flaga lotników polskich

Flaga ma wymiary 350 x 170 cm. - Obecnie znanych jest kilka flag tego typu, głównie w placówkach muzealnych w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Flagi te są zazwyczaj zbliżonych wymiarów nieprzekraczających 150 cm długości. Nowy eksponat naszego muzeum przewyższa je rozmiarami ponad dwukrotnie! - informuje Zuzanna Kaczorowska z Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Płk. Brudnicki przywiózł ją z 35. Zjazdu Lotników Polskich w Anglii, który odbył się w Londynie, w dniach 1-3 września 1995. Co ważne, nie ma wątpliwości, że jest to oryginał a nie replika. - Materiał oraz metoda wykonania nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości co do oryginalności przedmiotu. Znanych jest kilka fotografii historycznych ukazujących tego typu flagi tak dużych rozmiarów. Flaga posiada liczne cerowania oraz ślady użytkowania. Flaga składa się dwóch zszytych ze sobą pasów materiału, białego i czerwonego. Jest zakończona tzw. jaskółczym ogonem. Na części białej (górnej) od strony drzewca kolejno ręcznie namalowano szachownicą lotniczą oraz godło narodowe - dodaje Z. Kaczorowska.

Flaga nie jest jedynym darem jaki przekazała do zbiorów MLP p. Alina Brudnicka. Już w poprzednich latach przekazywała muzeum pamiątki po swoim mężu w tym m.in.: mundur wyjściowy, medale i odznaczenia wraz z dokumentami oraz przyrządy nawigacyjne.