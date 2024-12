Strach i wzruszenie. Te dwie emocje spływają wprost ze sceny na widzów "Matyldy", bo młodzi aktorzy (najmłodsi nie mają 10 lat, a najstarsza, Zuzanna Kosek ma 19 lat) grają tak profesjonalnie, i tak bardzo przekonująco, że każdy z gości premiery, która odbyła się 12 grudnia, ma wrażenie, jakby razem z bohaterami spektaklu uczestniczył w opowiadanej przez nich historii.

Trudno bowiem nie wczuwać się w sytuację tytułowej Matyldy, ponadprzeciętnie rozwiniętej pięcioletniej dziewczynki, która najpierw zostaje odrzucona przez rodziców (ojciec czekał na syna i na córkę cały czas mówi "to coś" albo "chłopaku”"), a potem jest przez nich wyśmiewana i obrażana. Gdy w końcu trafia do szkoły, gdzie ma nadzieję rozwinąć swoje zainteresowania literaturą i umiejętności wykraczające ponad jej wiek, okazuje się, że dyrektorka szkoły, panna Łomot, jest prawdziwym tyranem znęcającym się nad przerażonymi i zastraszanymi uczniami. Krzyczy na nich, nazywa ich gnidami, mówi, iż wychowanie dzieci polega na ich "łamaniu" i kara za najmniejsze przewinienia lub za przewinienia, które sama wymyśla, byle tylko wtrącić dziecko do złowieszczego "kudła". Efekt jest taki, że kiedy tylko panna Łomot pojawia się na scenie i wprowadza dyscypliną używając swojego gwizdka lub megafonu, gdy ciągnie któregoś z uczniów za uszy, lub też zmusza jednego z nich do zjedzenia całego tortu czekoladowego, to ciarki na plecach mają wszyscy widzowie, nie tylko ci siedzący w pierwszym rzędzie. Wszyscy też kibicują dzieciom, którzy najpierw biorą przykład z Matyldy i próbują postawić się dyrektorce, a w końcowych scenach wypędzają ją ze szkoły urządzając dziecięcą rewolucję.

- Od obsadzenia Zuzy Kosek w roli panny Łomot zaczęliśmy przygotowania do premiery, bo zagranie właśnie tej postaci jest najtrudniejszym zadaniem - zdradza Paweł Jarosz, a Zuza wspomina, że do roli przygotowywała się śpiewając w domu piosenki z musicalu, oglądając inne adaptacje "Matyldy", a nawet podpatrując, jak w warszawskim teatrze z jej bohaterką radzą sobie profesjonaliści. Bo wejście w rolę kobiety, która jest postrachem wśród uczniów, wymaga solidnego warsztatu. - By dać z siebie wszystko, kwadrans przed wyjściem na scenę wyciszam się, a potem wchodzę w swoją postać - uśmiecha się Zuza.

Widzowie cierpią też z innymi bohaterami musicalu - Escapologiem i jego żoną Akrobatką oraz z panną Miodek - nauczycielką pogardzaną przez pannę Łomot. Pocieszeniem staje się jednak przesłanie, które aktorzy starają się zaszczepić w widzach, zwłaszcza wtedy, gdy Matylda śpiewa iż "Nawet kiedy wiatr masz prosto w oczy to nie znaczy, że się trzeba dać zaskoczyć. Życie się nie musi starym torem toczyć". Ostatecznie wiec dobro znów musi wygrać ze złem - panna Łomot znika ze szkoły, panna Miodek odzyskuje swoje życie odebrane jej przez złą ciotkę (pomaga jej w tym Matylda, która odkrywa, iż tą ciotką jest właśnie panna Łomot), a sama Matylda dostaje szansę na lepsze życie, bo gdy jej rodzice wyjeżdżają nagle do Hiszpanii, panna Miodek proponuje, by dziewczynka z nią została, bo chce się nią zaopiekować.

Pomysł na to, by wystawić "Matyldę" zrodził się już dobrych kilka lat temu, ale żeby spełnić to marzenie Paweł Jarosz musiał się solidnie przygotować do pracy, a późnej zbudować zespół aktorski, który udźwignie to wyzwanie. Udało się! Oprócz Zuzy Kosek na scenie występuje jeszcze 39 młodych aktorów, a spektaklu nie udałoby się pewnie zrealizować, gdyby na zapleczu nie pracowali dobrzy spece od scenografii, kostiumów, oświetlenia i dźwięku. - Kompletując zespół bardzo zależało mi, by każda z osób tworzących klasy szkolne i grających nawet epizody, wnosiła w sztukę swoją historię. Bo w tym musicalu każda rola jest ważna - podkreśla Paweł Jarosz.

Tytułową bohaterkę śpiewająco (dosłownie) zagrała Carmen Celak, uczennica V klasy szkoły podstawowej, która musiała zmierzyć się z bardzo trudnymi emocjami przeżywanymi przez Matyldę. - Początkowo czułam, że jest to trudna rola. Na szczęście próby trwały już od marca i myślę, że ostatecznie dałam radę. Gdy zaczyna się spektakl, po prostu zapominam o tym, kim jestem naprawdę, i staję się Matyldą - zapewnia Carmen.

Jak się okazuje, poruszony w sztuce temat przemocy w szkole (znęcania się nad uczniami, prześladowania ich i zastraszania przez nauczycieli czy rówieśników) nie jest obcy aktorom. Kilkoro z nich mówi, że doświadczyło czegoś podobnego, gdy byli w szkole podstawowej. - Dlatego w roli przewodniczącej szkoły świetnie się odnalazłam, bo ona jest podobna do mnie - przestraszona, zniszczona przez szkołę, nie wiedząca, jak się zachować. Taka byłam w podstawówce, gdy chodziłam do szkoły, której nienawidziłam, ale miałam też teatr (trafiłam tutaj będąc w III klasie). On bardzo mi pomagał i nadal pomaga. Dziś, będąc w II klasie LO w Andrychowie, dziękuję pani dyrektor Katarzynie Przebindzie-Niemczyk, że prowadzi wspaniałą szkołę i panu Pawłowi za to, że mogę tu grać - przyznaje Berenika Grabowska.

Obecna na premierze Marta Bizoń, aktorka krakowskiego Teatru Ludowego, nie szczędzi aktorom komplementów. - Jest to spektakl przemyślany od początku do końca, nie tylko przez reżysera, Pawła Jarosza, ale też przez jego ekipę. Widzę, ile pracy i serca Paweł włożył w przedstawienie. Widzę też, że uzdolnione wokalnie dzieci świetnie poradziły sobie z niewiarygodnie trudnym materiałem muzycznym, z którym problemy mógłby mieć nawet profesjonalista. To są amatorzy, z których Paweł wydobywa wszystko, co najlepsze, i dlatego łapałam się na tym, że oceniałam ich jak zawodowców - mówi artystka i dodaje, że z zachwytem patrzyła, iż zespół tworzą dzieci, które nie są zagubione na scenie. One grają z miłością do sztuki, i z radością w oczach, że mogą uczyć się teatru.

Warto dodać, że Teatr "Nasz", który swoją siedzibę ma w Zespole Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, i od 2001 r. działa w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach (jego dyrektorem jest Paweł Jarosz), na premierę zaprasza każdego roku. W poprzednim sezonie był to spektakl "A Christmas Carol 3.0" będący adaptacją "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa. Paweł Jarosz świętował wtedy 30-lecie swojej pracy artystycznej, bo po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno w 1986 r. Do Wadowic, jego rodzinnego miasta, miała bowiem przyjechać telewizja. Padła propozycja, by napisać piosenkę o Wadowicach, która będzie wyemitowana w programie "Zajechał wóz do Wadowic". - No i napisałem, jako nieudolny jeszcze 14-latek, ale nie potrafiąc przelać wszystkiego na papier, poprosiłem o pomoc mojego nauczyciela muzyki, nieżyjącego już pana Adama Deca, twórcy kapeli podwórkowej "Wadowickie chłopaki". To on "obrobił" ją muzycznie, dlatego niezmiennie powtarzam, że utwór "Moje miasto, Wadowice", ma dwóch autorów - wspomina. Nagranie, na którym nastoletni Paweł śpiewa tę piosenkę wraz z kapelą Adama Deca oraz dziecięcą grupą wokalną ABC, do dziś ma sporo odsłon na YouTube. Po raz drugi utwór wybrzmiał publicznie w czerwcu 1999 r., gdy na wadowickim Rynku dla Jana Pawła II zaśpiewał go chór "Wadowice"… pod kierunkiem Pawła Jarosza.

Musical "Matylda” w tym sezonie Teatr "Nasz" wystawi jeszcze 29 razy. Więcej informacji można znaleźć na profilu teatru na Facebooku.