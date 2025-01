Tę informację przekazały 7 stycznia, podczas corocznej konferencji prasowej, fundacje Brata Alberta (została ona założona przez zmarłego rok temu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego) oraz Mimo Wszystko, której szefową jest Anna Dymna.

Jak zawsze, laureaci zostali docenieni za szlachetność serc i nieustanne wspieranie osób z niepełnosprawnościami w tym, by ich życie było jak najbardziej pozbawione przeszkód, jak również osób w kryzysie bezdomności, by pomóc im wrócić do zwykłego funkcjonowania w społeczeństwie. - Okazując im dobroć i szacunek często stają się też inspiracją dla innych - zauważyła Małgorzata Urbanik, obecna prezes Fundacji im. Brata Alberta.

Anna Lewandowska - sportsmenka, działaczka sportowa i trenerka personalna, medal otrzyma za wieloletnią działalność charytatywną, a zwłaszcza za wspieranie sportowców z niepełnosprawnościami (zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną) w ramach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Razem z mężem Robertem angażuje się również w akcje charytatywne, które mają wspierać najbardziej potrzebujących.

Helena, Henryk i Janusz Świtajowie zostali wyróżnieni za postawę życiową - wzór rodzicielskiej siły i miłości, która może być inspiracją dla rodzin wychowujących osoby z niepełnosprawnościami. Po tragicznym wypadku dziecka, Helena i Henryk otoczyli syna pełną oddania opieką i poświęcili cały swój czas. Dzięki ich wysiłkowi, mimo licznych przeszkód, mógł on zdać maturę, skończyć studia i rozpocząć pracę zawodową. Został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako człowiek najdłużej oddychający za pomocą respiratora.

Siostra Bronisława Majchrzycka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej, nazywana "Chełmińską Matką Ubogich", została z kolei dostrzeżona za zorganizowanie w Chełmnie jadłodajni dla potrzebujących, w której można również uzyskać pomoc medyczną, psychologiczną i fizjoterapeutyczną.

Roman Kobylarczyk to wieloletni dobroczyńca i ambasador Fundacji im. Brata Alberta. Jako właściciel gospodarstwa rybackiego i restauracji pomaga mieszkańcom Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach, przekazując żywność i wsparcie materialne. Organizuje też w pierwszy czwartek miesiąca obiady, na które zaprasza podopiecznych fundacji.

25. gala Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Albertiana", wymyślonego przed laty przez Annę Dymną, odbędzie się 25 marca w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Podczas eliminacji jury oceniało aż 37 solistów i 67 grup teatralnych z 91 ośrodków w kraju. Podczas gali zaprezentują się ci, którzy tym razem okazali się najlepsi.