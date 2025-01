Na scenie wystąpili znakomici artyści: Marek Ciesielski (ceniony pianista, pedagog), Zofia Kardas (młoda skrzypaczka, nauczyciel w Orawskiej Szkole Muzycznej) oraz Ania Murzańska, która zachwyciła publiczność wykonaniem dwóch kolęd na skrzypcach. Ania, mimo niewidzenia od urodzenia, udowodniła, że pasja i talent nie znają żadnych ograniczeń.

Oprócz kolęd wykonanych przez Anię publiczność usłyszała utworu Vivaldiego, Chopina, Mozarta, Bacha. Ania Murzańska po koncercie podzieliła się krótką opowieścią o sobie. - Jestem osobą niepełnosprawną, nie lubię, kiedy się ktoś nade mną lituje. Ukończyłam Szkołę Muzyczną, a dzięki dobrym ludziom od pięciu lat pracuję w starostwie nowotarskim. Bardzo się cieszę, że mogłam wystąpić przed państwem - mówiła artystka.

Koncert w ciemności zorganizowały Zakład Aktywności Zawodowej Od Nowa w Nowym Targu i Fundacja im. Adama Worwy. - To było wyjątkowe wydarzenie, które przeniosło nas w świat niezwykłych dźwięków i emocji zgodnie z hasłem przewodnim "Poczuj i Doceń" - podkreślała Jolanta Łapsa z Fundacji im. Adama Worwy. - Ciemność stała się areną dla naszych zmysłów, a muzyka połączyła nas w pięknym doświadczeniu. Niech takie chwile inspirują nas do otwartości na nowe doświadczenia i doceniania talentów osób z niepełnosprawnościami - dodała J. Łapsa. Przypomniała też niedawne spotkanie, którym była kolacja w ciemności. - Doprowadzałam gości z opaskami na oczach do stolików. I tu okazało się, jak bardzo ogranicza mnie moja sprawność. Po doprowadzeniu osób do 8-osobowego stolika uznałam, że zadanie wykonane i chciałam odejść. Tymczasem goście nie widząc nic, nie wiedzieli co dalej - wspominała J. Łapsa. Dodała również, że Koncert w Ciemności odbywa się w ważnym czasie dla Fundacji im. Adama Worwy, mija bowiem dokładnie 15 lat od jej powstania.

Po koncercie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek, podczas którego można było podzielić swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami, a także skosztować smakołyków przygotowanych przez uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej Od Nowa.

Więcej o Ani Murzańskiej i cyklu spotkań "Poczuj i Doceń" organizowanych przez Fundację im. Adama Worwy w Nowym Targu napiszemy w jednym z najbliższych numerów "Gościa Krakowskiego".