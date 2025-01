Kraków. Promocje akademickie

Dyplomy wręczono 50 doktorom, doktorom habilitowanym i profesorom.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Krakowskiego, którego spadkobiercą jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, erygował 11 stycznia 1397 r. Papież Bonifacy IX, na prośbę króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi.

Rektor uczelni na początku uroczystości przypomniał, że na 7 wydziałach prowadzone są badania naukowe w 12 dyscyplinach, a kształcenie odbywa się na 17 kierunkach; nowe kierunki są w przygotowaniu. - Kultywowanie historycznej pamięci a jednocześnie nieustanny rozwój naszej papieskiej uczelni są dla nas niezwykle zobowiązujące i ważne, bo chcemy za wstawiennictwem naszych patronów być apostołami prawdy i dobra - mówił ks. prof. Robert Tyrała.

Metropolita krakowski wskazał na trwającą od tamtych czasów po dzień dzisiejszy "dramatyczność wiary", która polega na uwierzeniu w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, albo na odrzuceniu tej prawdy. Nawiązując do odczytywanego w czasie liturgii fragmentu z Pierwszego Listu św. Jana zauważył, że pozostając na poziomie prawd"„tego świata" i przyjmując świadectwo ludzi, można stać się sceptykiem na wzór Piłata; można ulec relatywizmowi, który przyjął postać heglizmu, marksizmu czy "prawdy etapu"; można też ulec konformizmowi i stwierdzić, że obrona prawdy nie jest sytuacją komfortową. Konsekwencją nieprzyjęcia świadectwa Boga jest uczynienie Go kłamcą.

Metropolita zaznaczył, że św. Jan pokazuje także pozytywną rzeczywistość tych, którzy Bogu i Jego świadectwu o Jego Synu uwierzyli. Są to ludzie "z prawdy", "zwycięzcy tego świata". Do tego grona zalicza się m.in. św. Piotr, który przyjął objawienie Boga i uwierzył mu, a także św. Tomasz oraz ci, którzy "nie widzieli, a uwierzyli". - Błogosławieni wszyscy ludzie z prawdy – wszyscy przyjmujący całe Boże objawienie - mówił abp Marek Jędraszewski.

Przypomniał myśl św. Jana Pawła II zawartą w encyklice "Fides et Ratio", w której Ojciec Święty wskazuje na Boże Objawienie w sensie szerszym. Według papieża objawienie jest drogowskazem i szansą, szczególną drogą prawdy, darem, który można przyjąć z wdzięcznością, ale także ze wzgardą odrzucić; pokazuje ostateczny cel egzystencji człowieczej. "Ostateczny cel osobowego istnienia jest zatem przedmiotem badań zarówno filozofii, jak i teologii. Jedna i druga – mimo odmienności metod i treści - wprowadza na ową »ścieżkę życia« (Ps 16 [15], 11), której kresem - jak poucza nas wiara - jest pełna i nieprzemijająca radość kontemplacji Boga w Trójcy Jedynego" - pisał Jan Paweł II. - Tą drogą musi, z racji swojego powołania, z racji swojego ustanowienia, podążać Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Jestem przekonany też, że tą ścieżką kroczyły wszystkie te prace doktorskie, habilitacyjne, profesorskie, które dzisiaj zostaną szczególnie uroczyście ukazane całemu środowisku akademickiemu. Wyrażam przekonanie, że te prace takimi naprawdę są, ale że jednocześnie są to zaledwie, może aż, pewnymi etapami „ścieżki życia”, którą mamy kroczyć wiernie, aż do końca - mówił abp Jędraszewski.