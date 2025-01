Nowy Targ. Weź udział w XIII Biegu Podhalańskim im. Jana Pawła II

Trzynasta edycja zawodów poprowadzona zostanie wokół Rezerwatu Przyrody Bór Na Czerwonem. Start i meta znajdować się będą na lotnisku w Nowym Targu. Uczestnicy będą mieli do pokonania stylem klasycznym bardzo malowniczą trasę 30 km, 15 km lub 6 km. Trasy są dostosowane dla osób zaawansowanych, jak również początkujących i dzieci.

Dla wszystkich uczestników przewidziano pakiet startowy, odlewane medale oraz atrakcyjny upominek z logo biegu. Na zwycięzców czekać będą puchary oraz nagrody rzeczowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku zwycięzcy kategorii OPEN wśród kobiet i mężczyzn na dystansie 15 km i 30 km otrzymają nagrody finansowe. Nagrody pieniężne trafią też do najszybszych nowotarżan na tych dystansach, otrzymają oni również pakiet zabiegów w SPA Hotelu Ibis Styles Nowy Targ!

Podczas nadchodzącej edycji zawodów, nagrody dla najlepszych między innymi ufundują Sponsor Generalny firma SALOMON, sponsorzy Suunto, Gena, Holmenkol, Herbaciarnia Tea Time, Hotel Ibis Styles Nowy Targ, Hotel Gorce w Nowym Targu, Remsport, Vola, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, FullLife.eu oraz lokalne Samorządy wspierające wydarzenie: Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański, Urząd Miasta Nowy Targ, Urząd Miasta Zakopane, Urząd Gminy Nowy Targ, Urząd Gminy Szaflary, Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, Urząd Gminy Poronin.

Bieg wspierają tacy sponsorzy jak Tracktech, Holmenkol, Zakłady Mięsne Janas oraz instytucje Tatrzański Związek Narciarski, ZGZiR Nowy Targ, Aeroklub Nowy Targ, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu, Podhalański GOPR, OSP Nowy Targ, OSP Szaflary.

Nowością w tym roku będzie strefa mini Expo, gdzie odwiedzający stoiska będą mogli dokonać zakupów oraz zapoznać się z ofertą firm Holmenkol, Vola, Remsport.

W strefie dla dzieci pojawi się też nowa świetna atrakcja - Wawel Truck, czyli interaktywna ciężarówka pełna atrakcji i słodyczy Wawel, która przywiezie Radość Level Wawel do Nowego Targu.

Do 29 stycznia 2025 r. zgłoszenia należy składać on-line poprzez internetowy formularz zapisów dostępny na stronie www biegu. W dniu 31 stycznia 2025 r. zgłoszenia należy składać osobiście w biurze zawodów na lotnisku w Nowym Targu od godz. 12:00 do 18:00 oraz w dniu 1 lutego od godz. 8:00 do 10:30. Zawodnicy niepełnoletni nie mogą brać udziału w biegu na dystansie 30 km.

Opłaty startowe. Zgłoszenie internetowe do dnia 29 stycznia 2025 r.: 40 zł - osoby dorosłe, 20 zł - dzieci i młodzież do 18 roku życia (2007 r.) Zgłoszenie w biurze zawodów w dniach 31.01 - 01.02.2025 r. 60 zł - osoby dorosłe, 30 zł - dzieci i młodzież do 18 roku życia. Opłaty należy dokonywać przy odbiorze numeru startowego, gotówką w biurze zawodów.