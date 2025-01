Zakopane. Prezydent Duda wspiera niepełnosprawnych sportowców

Prezydent wyraził wielką radość z powodu tego, że może startować w zawodach. - Bardzo się cieszę, że mogę dopełnić w ostatnim roku mojej prezydenckiej służby także tego, co kiedyś przyjąłem jako wielką przyjemność, ale także swój obowiązek - żeby zawsze bywać z wami - mówił A. Duda do zawodników. Przekazał, że od wielu lat wspiera to wielkie dzieło, zainicjowane przez prezes Fundacji "Handicap" Zakopane Małgorzatę Tlałkę-Długosz (reprezentantkę Polski w narciarstwie alpejskim, olimpijkę, wielokrotną mistrzynię Polski i Francji, zwyciężczynię pucharów Europy, medalistkę pucharów świata, akademicką mistrzynię świata), obejmując zawody prezydenckim patronatem.

12h Slalom Maraton Zakopane to charytatywne zawody narciarskie, których celem jest ustanowienie rekordu Polski w drużynowej jeździe po slalomie non stop przez 12 godzin. Pieniądze przekazane przez sponsorów - liczone za każdy przejechany kilometr - przeznaczane są na wsparcie sportowców z niepełnosprawnością, trenujących przy Fundacji "Handicap" Zakopane.

Swój pobyt pod Tatrami A. Duda zakończy kibicowaniem zawodnikom pod Wielką Krokwią, gdzie w ten weekend odbywa się Puchar Świata w Skokach Narciarskich - zawody drużynowe, jak i indywidualne.