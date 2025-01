Nagrody dla przyjaciół życia

Wyróżnienie jest przyznawane przez zarząd działającego od 25 lat Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka założonego przez śp. inż. Antoniego Ziebę. Honorowane są nim osoby "które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania Cywilizacji Życia i Miłości". - Pokazujemy piękno życia, pokazujemy godność człowieka. I na tej bazie, na podstawie zmiany sumień i świadomości społecznej, budujemy naszą działalność - powiedział podczas gali nagrody Wojciech Zięba, prezes zarządu PSOŻC, kontynuator dzieła swego ojca Antoniego. Dodał, że trzema filarami stowarzyszenia są: edukacja, uczynki miłosierdzia i modlitwa.

Tadeusza Wasilewskiego nagrodzono "za wkład w dzieło ochrony życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci". Ów ceniony lekarz z Białegostoku, przez 14 lat pracując w prywatnej klinice leczenia niepłodności, wykonywał procedurę in vitro. Był za to sowicie wynagradzany. Na początku 2007 r. doznał silnego przeżycia duchowego, usłyszawszy trzykrotnie powtórzone słowa: "Ufaj Panu Jezusowi". Stało się to początkiem jego przemiany duchowej, w której przewodnikiem był mu św. ojciec Pio oraz początkiem zejścia z niewłaściwej drogi. Po dwóch latach otworzył w Białymstoku klinikę leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. Kształci również kolejnych specjalistów w tej dziedzinie.

Dzieci poczęte to jego najmniejsi pacjenci, traktowane osobowo, a nie technicznie. "W mojej pracy eliminuję choroby, przez które małżonkowie nie mogą mieć dzieci. Pokazuję parom małżeńskim drogę, która może prowadzić do upragnionego potomstwa, ale nie kosztem życia innych istnień ludzkich na etapie rozwoju zarodkowego. Ludzki zarodek jest moim najmniejszym pacjentem. I stąd chyba ta nagroda. Chciałbym ją przyjąć nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu mojego środowiska, które pracuje na rzecz przywrócenia płodności, posiłkując się ochronną medycyną prokreacyjną" - deklarował w rozmowie z red. Przemysławem Kucharczakiem, autorem tekstu "Zarodek to mój pacjent", opublikowanym w tegorocznym "Gościu Niedzielnym" nr 2 na 12 stycznia. Tegoroczny laureat nagrody zadedykował ją również małżeństwom oczekującym potomstwa. Odczytał zebranym w łagiewnickiej auli świadectwo jednego z małżeństw, które po sześciu trudnych latach leczenia doczekało się syna. - Nie byłoby mnie tutaj, gdybym nie chodził do szkoły, do szkoły wielkiego polskiego nauczyciela, który na każdej lekcji powtarzał: „Broń życia od poczęcia do naturalnej śmierci”, do szkoły wielkiego syna Maryi, wielkiego papieża, św. Jana Pawła II. I wreszcie, nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie Ostatnia Wieczerza i gdyby Pan Jezus zostawił nas samych - powiedział T. Wasilewski.

Nagrodę "Przyjaciel Życia 2025" w kategorii "cichy bohater" przyznano Magdalenie i Łukaszowi Gniewkowskim, którzy wychowują trzy córki z niepełnosprawnościami. W wyniku wcześniactwa Dominika cierpi na obustronny niedosłuch, zaś jej siostra bliźniaczka Emilia - na mózgowe porażenie dziecięce. Agnieszka cierpi z kolei na bardzo rzadką chorobę - syndrom Jordana. Ich rodziców doceniono "za postawę pro-life w codzienności, wyrażającą się w miłości rodzicielskiej i zaangażowaniu w ochronę życia, godności dzieci nienarodzonych oraz z niepełnosprawnością". - Nie uważamy się za bohaterów. Po prostu staramy się odnajdywać w tym, co życie nam przynosi, a nie zawsze mamy na to wpływ. I musieliśmy się z tym nie raz, nie dwa pogodzić - powiedziała M. Gniewkowska.

Przy okazji jubileuszu 25-lecia działalności PSOŻC podjęto równie decyzję o przyznaniu nagród specjalnych. Wyróżnienie w kategorii "Działalność apostolska w obronie świętości życia człowieka" otrzymał o. Tadeusz Rydzyk CSsR, "w dowód uznania za odważną, bezkompromisową obronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz za skuteczność w tworzeniu i rozwijaniu działalności środków społecznego komunikowania jako centrum ewangelizacji pro-life".

Nagrodą specjalną w kategorii "Media w służbie cywilizacji życia" wyróżniono Radio Maryja, Telewizję TRWAM oraz redakcję „Naszego Dziennika”. "Jest to podziękowanie za ciężką pracę tak wielu dziennikarzy, redaktorów i innych pracowników każdej z tych redakcji. Przez wiele lat naszej współpracy zawsze i niezmiennie stawali oni po stronie życia, niezależnie od bieżących okoliczności i sytuacji politycznej" - poinformowali przedstawiciele PSOŻC.

Poprzednimi laureatkami Nagrody "Przyjaciel Życia" były m.in. Wanda Półtawska, Alicja Grześkowiak, Teresa Król.

Centralnym punktem uroczystości była Msza św. odprawiona pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Koncelebrował ją m.in. bp Jan Zając, biskup pomocniczy senior archidiecezji krakowskiej. - Musimy uwrażliwiać się na wartość życia, ale to znaczy w konsekwencji ciągle rozumieć, czym jest autentyczna wolność, która nie może być samowolą, nie może być realizacją egoizmu, nie może być dowolnością, ale musi być służeniem drugiemu człowiekowi - powiedział m.in. w kazaniu metropolita krakowski.

Więcej na temat dynamicznej działalności Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka można przeczytać na stronie https://pro-life.pl.

Czytaj także:

Zarodek to mój pacjent