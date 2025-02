Kraków. Tysiąclecie królestwa

W 1025 roku, najprawdopodobniej w Wielkanoc, czyli 18 kwietnia Bolesław zwany później Chrobrym lub Wielkim został oficjalnie koronowany na króla Polski. Odbyło się to w Gnieźnie, a koronacji dokonał miejscowy biskup, jednocześnie biskup królestwa.

Tysiąc lat to poważny jubileusz. Obchody jubileuszowe będą trwać w Gnieźnie przez cały rok. Kraków nie mógł takiej okazji odpuścić, choć tysiąc lat temu był na dalekich peryferiach powstającego królestwa. - Bardzo się cieszę, że trzy województwa, oprócz naszego, podjęły się wsparcia tych obchodów, włączyły się w organizację różnego rodzaju wydarzeń związanych z jubileuszem. Jesteśmy jedną czwartą Polski, ostoją konserwatyzmu, ostoją można powiedzieć takiego pełnego przekonania, że te postawy patriotyczne budują naszą społeczność, budują wspólnotę - powiedział przewodniczący małopolskiego sejmiku prof. Jan Tadeusz Duda, inicjator obchodów, na konferencji prasowej w Zamku Królewskim na Wawelu. Prof. Duda liczy na to, że przekaz dotrze szczególnie do młodzieży, do czego przyczynić mają się wydarzenia edukacyjne, m.in. konkursy.

Rocznica koronacji Chrobrego będzie też tematem takich wydarzeń kulturalnych jak m.in. Noc Muzeów, Noc Cracovia Sacra, Krakowska Lekcja Śpiewania i wydarzeń turystycznych jak np. Rodzinne odkrywanie Małopolski, Święto Małopolski, Małopolski Festiwal Smaku.

List intencyjny podpisali, na Wawelu, marszałek Małopolski Łukasz Smółka, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. - Koronacja Bolesława Chrobrego w roku 1025 - to ważny powód do świętowania. 1000 lat temu rozpoczęła się historia suwerenności Polski, która trwa do dzisiaj. Formalnie staliśmy się wówczas częścią europejskiej rodziny cywilizowanych narodów, choć historia państwa Piastów zaczęła się zdecydowanie wcześniej. Sandomierz, Wiślica i Kraków - to były ośrodki, które miały zasadnicze znaczenie w tamtym okresie. Dwa z nich leżą dzisiaj na terenie województwa świętokrzyskiego, dlatego z wielką radością podpisuję się dzisiaj pod porozumieniem czterech województw. Z jednej strony to znak poszanowania dla naszej historii, a z drugiej – wyraz odpowiedzialności za przyszłość. To bardzo ważne, abyśmy odpowiednio podkreślili wagę koronacji Bolesława Chrobrego, zapewniając temu wydarzeniu odpowiednią rangę i oprawę - mówiła podczas spotkania marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Cztery samorządy wojewódzkie już planują różnego typu wydarzenia związane z Tysiącleciem Korony Polskiej. Będą koncerty, konferencje naukowe, pojawią się okolicznościowe wydawnictwa.