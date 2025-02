Zarząd Związku Podhalan podkreśla, że w sprawie kontrowersji wokół przedmiotu edukacja zdrowotna zajmuje stanowisko zgodne z nauką społeczną prezentowaną przez papieża Jana Pawła II. "My, członkowie ZP im. św. Jana Pawła II z całą stanowczością sprzeciwiamy się wprowadzeniu do polskiej szkoły przedmiotu o nazwie: edukacja zdrowotna w kształcie, w którym Ministerstwo poddało ją pod publiczną dyskusję” - czytamy w rezolucji Związku Podhalan.

Związek Podhalan wskazuje, że wzorce zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji "są obce naszej tradycji i przekonaniom”. "Sprzeciwiamy się przemycaniu pod pozorami edukacji treści, godzących w poszanowanie ludzkiego życia od naturalnego poczęcia do śmierci. Nie godzimy się na to, aby szkoła kwestionowała, podważała lub ograniczała prawa rodziców do decydowania, kiedy i w jakiej formie przekażą swoim dzieciom wiedzę dotyczącą wychowania do życia w rodzinie” - piszą członkowie ZP.

Przedstawiciele największej góralskiej organizacji na świecie podkreślają, że treści zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji są niestosowne i szkodliwe. "Wolność w zakresie wychowania dzieci zgodnie z zasadami wyznawanej przez nas religii katolickiej gwarantują nam zarówno nasze sumienia, jak i Konstytucja RP" - dodają górale.

Pod pismem podpisali się: sekretarz Związku Podhalan w Polsce Wojciech Groń i prezes tej organizacji Julian Kowalczyk.