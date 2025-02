Poświęcenie Domu Pielgrzyma poprzedziła Msza św. w ludźmierskiej bazylice, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. - Od setek lat do Królowej Podhala przybywają tysiące pielgrzymów, do Matki, która jest naszą przewodniczką do Boga, pełni bardzo ważną rolę dla nas - pątników. Otrzymujemy od Niej wszelką pomoc, nadzieję i wstawiennictwo u Stwórcy - podkreślał abp Marek Jędraszewski.

Hierarcha nawiązał do Ewangelii odczytanej w czasie Eucharystii o cudzie rozmnożenia chleba przez Pana Jezusa. - Ta Ewangelia tłumaczy sensowność powstania nowego Domu Pielgrzyma w Ludźmierzu. Pielgrzymi tutaj przybywający, ale i stąd wracający muszą się posilić, skorzystać z całego zaplecza, które jest im jak najbardziej potrzebne - stwierdził abp Jędraszewski. - Pamiętajmy też, że Ludźmierz to miejsce, które łączy niebo z ziemią - dodał hierarcha.

Nazwa "Pod Tęczą” dla nowego Domu Pielgrzyma nawiązuje do wizyty w Ludźmierzu Ojca Świętego Jana Pawła II, 7 czerwca 1997 roku, gdy po jego odlocie pojawiła się na niebie przepiękna tęcza. Historię wizyty papieża i tęczy, która wtedy właśnie pojawiła się na podhalańskim niebie przypomniał na początku liturgii ks. Maciej Ścibor, kustosz ludźmierskiego sanktuarium. - Tęcza zawsze była znakiem jedności ludzi z Bogiem, ale teraz została przywłaszczona przez środowiska LGBT, które z tego wręcz szydzą. Dziękuję, że jesteście wierni biblijnemu znaczeniu tego zjawiska - podkreślił metropolita krakowski, zwracając się do górali.

Po Eucharystii abp Marek Jędraszewski poświęcił nowy obiekt, wziął też udział w symbolicznym przecięciu wstęgi przed głównym wejściem do Domu Pielgrzyma. Następnie udał się do poszczególnych pomieszczeń. Podczas Mszy św. jak i uroczystości w Domu Pielgrzyma przygrywała kapela regionalna, obecni byli przedstawiciele władz, m.in. poseł Andrzej Gut-Mostowy, burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, przedstawiciele firm projektujących ludźmierski obiekt oraz prowadzący prace budowlane. Nie zabrakło mieszkańców Ludźmierza.

Nowy Dom Pielgrzyma "Tęcza" obejmuje jadłodajnię na ponad 100 miejsc z zapleczem sanitarnym, salę multimedialną dla 150 osób, sklepik z pamiątkami i literaturą religijną. Wielkim atutem nowego obiektu jest jego nowoczesna część hotelowa dla około 50-60 pielgrzymów. Pokoje są 2-3 osobowe z pełnym zapleczem sanitarnym. Dom Pielgrzyma harmonizuje ze znajdującą się obok plebanią oraz naprzeciw - krużgankami.