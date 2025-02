Archidiecezja krakowska prosi o modlitwę w intencji papieża Franciszka

Przebywający w Klinice Gemelli Ojciec Święty poprosił o modlitwę w swojej intencji. Na prośbę papieża odpowiedziały m.in. dzieci leczone w największym szpitalu pediatrycznym w Polsce, który w 2016 r. odwiedził obecny Ojciec Święty, spotykając się tam z małymi pacjentami, personelem placówki oraz nawiedzając kaplicę szpitalną, gdzie kapelanem jest ks. Lucjan Szczepaniak SCJ (a pomaga mu s. Bożena Leszczyńska OCV), i gdzie od ponad 25 lat trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

- W naszej modlitwie przed Jezusem w monstrancji staramy się zawsze pamiętać o papieżu. Na wieść o jego pobycie w klinice jeszcze bardziej polecamy go Jezusowi i Matce Bożej Nieustającej Pomocy - przed Jej wizerunkiem papież Franciszek modlił się i ofiarował wiązankę kwiatów - mówi kapelan szpitala, dodając, że obraz, odkąd pojawił się w kaplicy w 1986 r., słynie z wielu łask wyproszonych przez modlących się przed nim, co zostało potwierdzone koronacją wizerunku w 2001 r. przez wielkiego przyjaciela chorych dzieci, czyli kard. Franciszka Macharskiego.

- Obecnemu papieżowi są również bliscy chorzy i cierpiący, szczególnie dzieci. W styczniu tego roku spotkał się z podopiecznymi Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. A kiedy był w naszej klinice, wyraził pragnienie, że chciałby zatrzymać się na chwilę przy każdym dziecku, przy każdym łóżku, przytulić je jedno po drugim. Teraz on jest chory, więc pragniemy objąć go swoją modlitwą, mając nadzieję na szybki powrót do zdrowia i pasterskiej działalności - dodaje ks. Szczepaniak.

Kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego zapewnia też, że duchowym wsparciem wszyscy modlący się w Prokocimiu obejmują również opiekujący się Ojcem Świętem personel medyczny rzymskiej Kliniki Gemelli. Ufa także, że ogłoszony przez papieża Rok Jubileuszowy 2025, którego motywem przewodnim jest nadzieja, przyniesie radosną wiadomość o wypisaniu papieża ze szpitala.