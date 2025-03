Na początku uroczystości w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława o. Marek Donaj, augustianin z klasztoru na Kazimierzu, przypomniał postać zmarłego w listopadzie ub. roku Tadeusza Jakubowicza, wieloletniego przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Krakowie, będącego aktywnym uczestnikiem dialogu chrześcijańsko - żydowskiego, znającego dobrze m.in. kard. Rysia, jednego z tegorocznych laureatów Nagrody im. ks. Musiała. - Spotykając się z nim zrozumiałem, że budowanie relacji chrześcijańsko-żydowskich jest możliwe bez uprzedzeń, czy koncentrowania się na różnicach religijnych - wspomniał o. Donaj.

Laudację na cześć kardynała wygłosił prof. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący kapituły nagrody. - Wszechstronna, długoletnia działalność kardynała Grzegorza Rysia oraz podziw budzące dokonania które stały się jej owocem, wpisują się doskonale w założenia Nagrody im. ks. Stanisława Musiała uosabiając kluczowe dla niej wartości - powiedział rektor. Wspomniał również o kilku dekadach które laureat nagrody poświęcił na dialog na różnych polach. Od dwóch dekad także druga laureatka skupia się na dialogu chrześcijańsko-żydowskim. - Wróciłem ostatnio do tekstu papieża Benedykta XVI "Traktat o Żydach", który napisał jeszcze w 1979 r. jako teolog Josef Rarzinger, potem poprawił go w roku 1988 a ostatecznie skorygował go w roku 2017 gdy był już papieżem. W tej ostatniej wersji zastanawia się nad tym o co chodzi w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Wspomniał, że nie chodzi o judaizm biblijny, bo jego dziedzicami są w istotny sposób i Żydzi i chrześcijanie. W tym dialogu chodzi o to co się działo później, gdy Żydzi znaleźli się po raz kolejny w wielkiej diasporze i obok siebie zaczęły funkcjonować dwie drogi, nie wiadomo jak dalece rozdzielne; jedna żydowska i druga chrześcijańska. Te dwie drogi są także czytania tego co wspólne czyli jak my mówimy Starego Testamentu albo Biblii Hebrajskiej, która dla jednych i drugich jest istotnym punktem odniesienia. Ale my dzisiaj czytamy ją mając w ręce Nowy Testament a Żydzi czytają ją mając w ręce Misznę i Talmud - powiedział kard. Ryś.

Wspomniał, że jego przewodnikami na drodze dialogu byli jego profesorowie: ks. Jan Kracik, historyk Kościoła, brat obecnego na sali Stanisława Kracika, wiceprezydenta Krakowa oraz ks. prof. Łukasz Kamykowski, który wiele lat poświęcił problemom ekumenii i dialogu. - Laureat nagrody angażował się w dialog chrześcijańsko- żydowski od dawna. Gdy był w latach 2007-2011 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej a następnie do 2017 r. biskupem pomocniczym w Krakowie, zainicjował cykl spotkań pt. "ABC relacji chrześcijańsko-żydowskich" zapraszając m.in. i mnie jako prelegenta. Początkowo adresatem tych spotkań byli klerycy ale potem formuła uległa poszerzeniu i przychodziły na nie także osoby świeckie. W tych spotkaniach które miały status studiów podyplomowych wzięło udział kilkaset osób - powiedział "Gościowi Krakowskiemu" ks. prof. Kamykowski, wieloletni dyrektor Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Laudatorem s. Katarzyny Kowalskiej, drugiej laureatki nagrody, był wiceprezydent Kracik. - Kraków bez wielowiekowej obecności i tożsamości żydowskiej byłby dziś zupełnie innym miastem. Tu kwitło i życie religijne, rozwijała się kultura, precyzowała tożsamość i świadomość narodowa. Przez stulecia Żydzi stali się niezbędną składową krakowskiego życia gospodarczego, artystycznego i intelektualnego. Dlatego to w Krakowie jest dzisiaj przyznawana Nagroda im. ks. Stanisława Musiała. To wyjątkowe wyróżnienie honorujące osoby dzięki którym współcześnie rodzi się i zyskuje kształt wspólny język Żydów i Polaków - wspomniał laudator. - Dzięki wieloletniej pracy naszych laureatów, w języku tym pojawiają się konieczne dla wzajemnego zbliżenia słowa i pojęcia a stereotypy zastępowane są wiedzą o sobie. Na tym polu działa od lat s. Katarzyna Kowalska, ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu - dodał wiceprezydent Kracik. Sama laureatka wspominała zaś swe doświadczenia na niwie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w tym lekturę tekstów patrona nagrody.

W uroczystości wręczenia nagród wziął udział m.in. nowy ambasador Izraela w Polsce Yaakov Finkelstein.

