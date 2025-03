Kardynała Rysia uhonorowano za twórczość w duchu dialogu i współpracy. Duchowny jest od 2017 r. metropolitą łódzkim, w latach 2011-2017 był biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Jest także historykiem Kościoła, doktorem habilitowanym, był wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W Konferencji Episkopatu Polski przewodniczy Radzie ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetowi ds. Dialogu z Judaizmem. Jest również członkiem watykańskich Dykasterii ds. Biskupów oraz Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kwestie znaczenia tradycji żydowskiej i dialogu z judaizmem dla chrześcijan poruszał w licznych publikacjach i wypowiedziach. W 2023 r. ukazała się jego książka pt. "Chrześcijanie wobec Żydów. Od Jezusa po inkwizycję. XV wieków trudnych relacji". Jej fragment publikujemy w najnowszym wydaniu naszego magazynu "Historia Kościoła" (wydawanego przez Instytut Gość Media), poświęconym relacjom żydowsko-chrześcijańskim na przestrzeni wieków (przeczytasz go TUTAJ ). W tym samym numerze HK można przeczytać rozmowę Jacka Dziedziny z kard. Rysiem o tym, dlaczego dzisiaj bycie ortodoksyjnym katolikiem oznacza m.in. akceptację nauczania Soboru Watykańskiego II dotyczącego stosunku do Żydów i judaizmu (rozmowę znajdziesz TUTAJ ).

Siostrę Kowalską nagrodzono za inicjatywy na rzecz dialogu i porozumienia chrześcijańsko-żydowskiego. Zakonnica należy do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Prócz wykształcenia z dziedziny teologii katolickiej uzyskała także doktorat z dziedziny judaistyki. Od ponad 20 lat aktywnie angażuje się w budowanie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz międzyreligijnego w Polsce i za granicą, występując na licznych konferencjach, sesjach i seminariach. Wykłada na Uniwersytecie w Betlejem, w Harare (Zimbabwe), w Akademii Katolickiej w Warszawie (Bobolanum), Sion Center for Biblical Formation w Jerozolimie, Sion Centre for Dialogue and Encounter w Londynie. Od 2023 r. jest współprzewodniczącą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a w minionym roku została wiceprzewodniczącą Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów.

Nagrodę im. o. Musiała ustanowił krakowski Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Laureatów wybiera kapituła, której przewodniczy każdorazowo rektor UJ. W tym roku wyróżnienie zostało przyznane po raz 17.

Patron nagrody ks. Stanisław Musiał (1938-2004) był jezuitą, filozofem, redaktorem "Tygodnika Powszechnego", zaangażowanym przez wiele lat w dialog chrześcijańsko-żydowski. W ubiegłych latach laureatami nagrody jego imienia byli m.in.: prof. Jan Błoński oraz miasto i gmina Chmielnik, profesorowie Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, prof. Jan Małecki i prof. Aleksander Skotnicki, abp Henryk Muszyński i Adam Bartosz, Małgorzata Międzobrodzka i Agnieszka Mysakowska.