List powinien zostać odczytany we wszystkich kościołach diecezji w niedzielę 9 marca. Arcybiskup przypomniał w nim, że pokusa człowieka, aby upaść przed szatanem i oddać mu pokłon, nieustannie pojawia się w dziejach ludzkości i widać w niej wielkie zmaganie o duszę człowieka, a główną rolę w tych zmaganiach odgrywają pieniądz i kłamstwo oraz pycha i chciwość. Dziś pojawia się dodatkowo kłamstwo odnoszące się do Boga i do człowieka. Polega ono na tym, że odrzuca się istnienie Boga, a w Jego miejsce umieszcza się człowieka. Konsekwencją tego jest właśnie oddanie pokłonu szatanowi oraz utrata przez człowieka zasadniczego fundamentu własnej godności, także w kontekście miłości i daru przekazywania życia.

"Tym samym podważa się biblijną prawdę, mówiącą o tym, że Bóg stworzył człowieka jedynie jako mężczyznę i kobietę (por. Rdz 1,27), a tworzy wizje jakiejś przedziwnej istoty, która może przejawiać się w ogromnej ilości wymyślonych przez siebie płci. Tym samym w miejsce pełnego radości i dumy człowieka pojawia się jego karykatura" - stwierdza abp Marek Jędraszewski, dodając, że ostatnio ta sytuacja przybiera w Polsce bardzo konkretny i budzący ogromny niepokój kształt.

"W szkołach pragnie się bowiem za wszelką cenę ograniczyć prawdziwe nauczanie o Bogu i człowieku, a równocześnie wprowadzić - pod płaszczykiem troski o zdrowie - przedmiot, w którym będzie się praktycznie deprawowało umysły i serca nawet małych jeszcze dzieci. Wraz z tym w niektórych środowiskach pojawiają się postulaty, aby wprowadzić ustawowy zakaz ich spowiadania, aby, tym samym, zamknąć im możliwość sakramentalnego powrotu do Boga. Wiemy, że za tymi programami, których korzenie tkwią w założonej dokładnie wiek temu tzw. szkole frankfurckiej o jednoznacznych korzeniach marksistowskich, znajdują się ogromne pieniądze, które płyną ze strony Unii Europejskiej, a do niedawna także ze strony USA, jak również od różnych tzw. organizacji pozarządowych" - zauważa metropolita krakowski.

Pisze on także, że w obliczu tych zagrożeń wzorem naszego postępowania musi być sam Jezus. Arcybiskup przypomina również, by przestrzegać pierwszego przykazania Dekalogu, o czym w homilii w 1991 r., podczas Mszy św. w Koszalinie, mówił Jan Paweł II. Jeśli bowiem Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne (chociażby hierarchia wartości) jest na właściwym miejscu.

Nawiązując do obrzędu posypania głów popiołem w Środę Popielcową, metropolita pisze również, że mamy wierzyć w Ewangelię - to znaczy całym sercem przyjąć tę prawdę, że Boski Logos, "Przedwieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami". Mamy się też nawrócić, czyli na nowo całym sercem pragnąć i żyć "zbawczymi sokami, wypływającymi z winnego krzewu, którym jest Chrystus". Nawrócenie wymaga postawy czujności i wierności, aby nie ulec podszeptom złego ducha.

"U progu Wielkiego Postu 2025 roku zwracam się do Was z gorącą prośbą o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka i całego Kościoła powszechnego, w tym także Kościoła katolickiego w Polsce. Niechaj w tym świętym czasie modlitwy i nawrócenia codziennie we wszystkich kościołach jubileuszowych archidiecezji krakowskiej rozbrzmiewa gorące, skierowane do Boga wołanie w intencji nauczania religii w szkołach i odsunięcia niebezpieczeństwa moralnej deprawacji dzieci i młodzieży. Niechaj to samo błaganie pojawi się we wszystkich parafiach w ramach każdej niedzielnej Modlitwy Wiernych. (...) Proszę Was również o to, aby kto może i jest do tego zdolny, dobrowolnie podjął w powyższych intencjach post ścisły, zwłaszcza w piątki Wielkiego Postu" - apeluje abp Jędraszewski.

Do praktykowania jałmużny także jest okazja, ponieważ składka z niedzieli 9 marca przeznaczona zostanie w całości na potrzeby rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Archidiecezji Krakowskiej, którego nowa część zostanie poświęcona imieniu św. Jana Pawła II.

