Jak św. Jan Paweł II angażuje młodych?

Młodzieżowa Rada przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza do udziału w konkursie filmowym pt. "#JP2INSPIRUJE". - Dzięki niemu młodzi mogą zabrać głos. Pokazać, jak system wartości Ojca Świętego i jego dziedzictwo są żywe. Oraz jak oni je odkrywają i realizują w swojej codzienności - tłumaczy Andrzej Wąsik, asystent muzealny, który koordynuje radę.

Zadaniem uczestników jest nagranie krótkiego, 90-sekundowego filmu, w którym mogą pokazać, jakie słowa św. Jana Pawła II zapadły im w pamięć czy która z jego życiowych postaw jest im wyjątkowo bliska. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 15 do 22 lat. - Konkurs jest projektem młodzieży dla młodych - dlatego przekaz filmiku powinien trafić do młodego pokolenia. Czekamy na prace kreatywne i twórcze, które ukazują, jak słowo papieża Polaka, mające wielką moc, rezonuje we współczesności - dodaje A. Wąsik.

Filmy można nadsyłać do 31 marca. Regulamin konkursu i oświadczenie, które należy dołączyć do filmiku i wysłać na adres: muzeum@domjp2.pl, dostępne są na stronie www.domjp2.pl/jp2inspiruje. Zwycięskie filmy wybierze jury, w którego skład wejdą członkowie Młodzieżowej Rady Muzeum. Nagrody (10 tys. zł, 2 tys. zł i 1 tys. zł) zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Wadowicach.

Pomysłodawcami konkursu są członkowie Młodzieżowej Rady Muzeum, czyli 15 młodych ludzi, którzy od listopada 2024 r. zaangażowali się aktywnie w działanie papieskiej placówki w Wadowicach. Zgodnie z zamysłem, dzięki swoim pomysłom i nowemu spojrzeniu mają sprawić, by Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II było jeszcze bardziej otwarte na młodzież.