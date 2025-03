Publikacja na 20. rocznicę śmierci papieża Polaka

W dniu 2 kwietnia przypada 20. rocznica odejścia do domu Ojca papieża Polaka. To wyjątkowy moment, by na nowo odkrywać jego przesłanie i zastanowić się, jak jego nauczanie może inspirować kolejne pokolenia Polaków.

Publikacja przygotowana przez Jarosława Szarka, historyka, byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a obecnie dyrektora Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, zatytułowana "To jest Moja Matka, Ta Ojczyzna", jest nie tylko hołdem dla spuścizny papieża Polaka, ale również dobrą pomocą w zrozumieniu i docenieniu wartości, które głosił święty Jan Paweł II. - Ten tytuł jest wymowny, gdyż pokazuje jak wielkim uczuciem darzył Polskę św. Jan Paweł II. Te słowa padły w Kielcach podczas papieskiej pielgrzymki w 1991 r. Wtedy Polska wyzwalała się z systemu komunistycznego i odzyskiwała wolność, co stało się w dużej mierze dzięki temu niezwykłemu narodowemu przebudzeniu, które rozpoczęło się po pierwszej pielgrzymce papieża Polaka w 1979 r., a jego owocem były narodziny Solidarności - przypomniał dr Szarek.

W jego ocenie publikacja ma szczególne znaczenie dla młodego pokolenia, które nie miało okazji osobiście przeżywać pontyfikatu św. Jana Pawła II i historycznych wydarzeń z nim związanych. - Przypomina ona kluczową rolę tej postaci w najnowszej historii Polski oraz jego wciąż aktualne nauczanie o uniwersalnych i niezaprzeczalnych wartościach, takich jak wolność, solidarność czy poszanowanie godności i życia ludzkiego, w tym od naturalnego poczęcia. To wyjątkowy drogowskaz dla współczesnych ludzi, którzy na co dzień muszą się zmagać z wyzwaniami społecznymi i moralnymi - podkreśla dr Szarek.

Wybrane teksty w ocenie autora wyboru w publikacji pokazują to, co jest najcenniejsze w postaci papieża Polaka. - Jedna kwestia to wymaganie od siebie. To było w jego życiu niezwykłe świadectwo - on wciąż wymagał od siebie i tego nas uczył. I jednocześnie wskazywał nam, żeby się nie lękać, co jednak wymaga wierności pewnym ponadczasowym zasadom, które chronią przed demoralizacją - podsumowuje.

Więcej informacji o wydawnictwie można znaleźć na stronie www.rafael.pl.

W ramach obchodów 20. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II warto również zwrócić uwagę na premierę filmu "21.37" Mariusza Pilisa. Produkcja ta w symboliczny sposób nawiązuje do duchowego i społecznego dziedzictwa papieża Polaka oraz jego wpływu na współczesność.

Tytuł dzieła odwołuje się do godziny 21.37, w której 2 kwietnia 2005 r. cały świat usłyszał o śmierci św. Jana Pawła II. To opowieść o osobach, których życie w niezwykły sposób splata się w tym właśnie momencie, ukazując, jak głęboko św. Jan Paweł II oddziaływał na ludzkie losy. Produkcję krakowskiego Rafael Film będzie można zobaczyć w polskich kinach od 2 kwietnia br.