Ten festiwal to wspólne dzieło założonej przez śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego Fundacji im. Brata Alberta oraz Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko". Podczas gali swoje przedstawienia zaprezentowało pięć zwycięskich zespołów, a zdobywcy dalszych miejsc musieli się zadowolić obserwowaniem wydarzenia z widowni. Ale wszyscy bawili się świetnie!

Gala prowadzona przez Annę Dymną i Lidię Jazgar rozpoczęła się symbolicznym przekazaniem kluczy do teatru przez dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego, a jego otwarcie poświęcono pamięci zmarłego w ubiegłym roku ks. Isakowicza-Zaleskiego. - Jesteście niesamowici! 25 lat to nie w kij dmuchał - podkreślił K. Głuchowski, dodając, że dla uczestników festiwalu ten teatr zawsze będzie domem.

Lidia Jazgar wspomniała ks. Isakowicza-Zaleskiego: - Wierzymy, że teraz nas ogląda, że jest z nami. Widać podobieństwo między bratem Albertem a księdzem Tadeuszem. I to nie tylko w rysach, ale w sercu - mówiła.

Na otwarcie gali pokazano przedstawienie pozakonkursowe, czyli "Piekarenkę brata Alberta" w wykonaniu teatru Radwanek - zespołu złożonego z mieszkańców schroniska Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. To wzruszająca opowieść o wartościach, które przez całe życie głosili zarówno brat Albert, jak i ks. Tadeusz.

Zainteresowanie festiwalem od lat jest ogromne. Aby wprowadzić w tym jakiś porządek, całą Polskę podzielono na regiony i w tych regionach regionalne komisje wskazują laureatów - zarówno zespoły, jak i solistów. I tak w tym roku w Regionie I zwyciężył teatr Pasja z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stargardzie, a indywidualnie - Ryszard Kilarski. W Regionie II najlepsi okazali się - odpowiednio - teatr Co Nieco z DPS w Białymstoku i Małgorzata Pietralska. W Regionie III pierwsze miejsce zajął teatr Drużyna z Krakowa, a indywidualnie - Robert Mateuszuk z Częstochowy. W Regionie IV triumfował teatr FANaberia z Zagłobnia, a jako solista - Przemysław Mol z Mielca, zaś w Regionie V - teatr Makuszaki z Turku i Radosław Kuras z Lublina.

To nie wszystko. Wręczono też, jak co roku, Medale św. Brata Alberta. Nagrody wręczał bp Damian Muskus, który kiedyś również został laureatem medalu. Tym razem otrzymali je: zawodniczka i trenerka sportowa oraz działaczka na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie sportowców startujących w Olimpiadach Specjalnych Anna Lewandowska, s. Bronisława Majchrzycka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, rodzina Świtajów (Helena, Henryk i Janusz), która wspólnie stawia przez całe lata czoła nieszczęściu, jakiemu uległ Janusz, sparaliżowany po wypadku motocyklowym, Roman Kobylarczyk, wieloletni dobroczyńca i ambasador Fundacji im. Brata Alberta, właściciel gospodarstwa rybnego i restauracji, który wspiera mieszkańców Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach. W imieniu A. Lewandowskiej medal odebrała jej mama, a laureatka przemówiła do zgromadzonych z wyświetlonego nagrania.