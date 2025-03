Otrzymała ją tym razem Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, która kieruje Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa działa od 1897 roku. Wprawdzie, jak powiedziano w trakcie zebrania, 128 lat to nie jest czas, którym można się chwalić w Krakowie, niemniej towarzystwo pozostaje jedną z najstarszych na ziemiach polskich organizacji społecznych. Nagroda nosząca imię członka założyciela i hojnego darczyńcy towarzystwa (w ofiarowanej przez niego kamienicy przy ul. św. Jana 12 mieści się do dziś jego siedziba), adwokata żyjącego w latach 1860-1938, przyznawana jest dorocznie za zasługi dla zabytków Krakowa i/lub osiągnięcia naukowe.

Tegoroczna laureatka, na różnych stanowiskach w swojej bogatej karierze zawodowej, przez 40 lat robiła wiele dobra dla krakowskich zabytków, które zna szczegółowo, jak chyba nikt inny w tym mieście. Samo wyliczenie jej dokonań zajęło w laudacji dość dużo czasu.

W komunikacie Kapituły Nagrody czytamy: "Z godną podziwu maestrią udzielała rad, jak optymalnie gospodarować środkami przyznanymi Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa. Wspierała szczególnie życzliwie podmioty słabsze, które nie radziły sobie ze skomplikowanymi procedurami, nie miały wkładu własnego, a dysponowały cennymi zabytkami. Nie szczędziła czasu na opracowanie strategii i weryfikację planów SKOZK. Wobec permanentnego niedofinansowania często musiała wybierać zabytek, który trzeba było ratować w pierwszej kolejności. (...) Efekty jej działalności widoczne są w każdym zakątku coraz piękniejszego Krakowa i trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby Kraków bez działań Pani Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk".

Drugim co do ważności wyróżnieniem przyznawanym przez TMHiZK jest Medal 100-lecia Towarzystwa, którym to honorem obdarowany został tym razem dr Jakub Górski, prawnik i dobroczyńca TMHiZK.

Wręczenie nagrody stanowiło jedną z ostatnich urzędowych czynności prof. Jacka Purchli na stanowisku prezesa TMHiZK. 26 marca poznamy nowego prezesa tego szacownego gremium.

Pierwszą część Walnego Zgromadzenia uświetnił wykładem przybyły z Poznania prof. Waldemar Łazuga, m.in. znawca historii krakowskich konserwatystów - Stańczyków, który w iście mistrzowski sposób, z profesorską erudycją i całkiem nieprofesorską werwą opowiadał o wzajemnych zależnościach pomiędzy dwiema Polskami - Wielkopolską i Małopolską i o tym, co się w wyniku tego stało, a co się nie stało i dlaczego.