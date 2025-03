Ks. Dariusz Raś na czele miłośników Krakowa

Zastąpił prof. Jacka Purchlę, wybitnego znawcę problematyki dziedzictwa, który był prezesem towarzystwa od 2015 r. Działające od 1897 r. TMHiZK liczy obecnie 400 członków. Przez lata inicjowało debaty na temat konieczności ochrony zabytków miasta, pielęgnuje także dziedzictwo niematerialne Krakowa. Wydaje "Rocznik Krakowski" oraz "Bibliotekę Krakowską".

Nowy prezes nie jest nowicjuszem w dziedzinie zachowania dziedzictwa miasta. Gdy 2 lata temu otrzymywał przyznawaną Wydział (odpowiednik Zarządu Głównego) towarzystwa prestiżową za zasługi naukowe i działania na rzecz Krakowa, prof. Purchla przypomniał, że laureat, "jako troskliwy kustosz bazyliki Mariackiej i gorliwy strażnik skarbów jej dziedzictwa kulturowego otrzymał Nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego w szczególności za przeprowadzenie kompleksowej konserwacji ołtarza Wita Stwosza i wyposażenie świątyni w nowe organy, a także inicjowanie i wspieranie badań nad przeszłością fary miejskiej". "Kawaler tegorocznej nagrody wpisuje się w nurt wielu wizjonerów uhonorowanych tym zaszczytnym wyróżnieniem" - dodał w laudacji Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, wiceprezes towarzystwa.

Ks. Raś powiedział zaś wówczas: „Noszę z radością odpowiedzialność za kościół Mariacki, drogi nie tylko krakowianom, ale i wszystkim Polakom, od 12 lat. Ta odpowiedzialność jego upiększania i zachowania jego dziedzictwa nie jest jakimś moim hobby, lecz ważnym elementem codzienności w moim życiu. Wszedłem w ślady moich wielkich poprzedników”.

Nowy prezes nie krył wzruszenia po objęciu zaszczytnej funkcji. - Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest dzisiaj środowiskowym forum Krakowa, think tankiem dla kultury miasta i dziedzictwa, rozumianego modelowo według doktryny UNESCO jako proces znajdujący się w ciągłym rozwoju. Ze względu na bliskie relacje ze światem uniwersyteckim towarzystwo często jest uznawane za jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o Krakowie i heritologii czyli wiedzy o dziedzictwie w ogóle - powiedział ks. prezes.

Ksiądz Raś jest kapłanem, nauczycielem akademickim, dziennikarzem, medioznawcą, menedżerem, muzealnikiem oraz realizatorem wielkich realizacji konserwatorskich. Urodził się 10 sierpnia 1969 r. w podkrakowskich Proszowicach, ale dzieciństwo i młodość związał z Nową Hutą i parafią św. Brata Alberta. 14 maja 1994 r. przyjął w katedrze na Wawelu święcenia kapłańskie z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W latach 1994-1998 pracował jako wikariusz w kościele św. Barbary w Libiążu. Od 1998 r. studiował na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. W 2004 r. obronił tam pracę doktorską. W latach 2004-2005 był dyrektorem katolickiego Radia Plus. Od września 2005 do listopada 2011 r. był sekretarzem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Związany jest z Papieską Akademią Teologiczną, potem Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie jako wykładowca i adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W 2009 r. otrzymał tytuł kapelana Ojca Świętego.

4 listopada 2011 r. został mianowany przez kard. Dziwisza 44. archiprezbiterem parafii Mariackiej w Krakowie, co uprawnia go m.in. do noszenia na terenie parafii infuły i pastorału. Doprowadził m.in. w latach 2015-2021, do gruntownego zbadania i zakonserwowania ołtarza Wita Stwosza. W latach 2012-2015 był równocześnie dyrektorem Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Wraz ze współpracownikami doprowadził do powstania tam nowoczesnej, multimedialnej, narracyjnej placówki muzealnej. Jest również kapelanem Bractwa Kurkowego w Krakowie.