Kraków. Kościół poszpitalny na Wesołej zachowa charakter sakralny

Zabytkowy budynek kościoła, należący niegdyś do Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i do końca 2022 r. pozostający w jego dyspozycji, znalazł się wśród 17 obiektów stojących na 9-hektarowym obszarze kupionym w 2019 r. przez gminę Kraków od szpitala, który ma obecnie nową siedzibę w Prokocimiu. Władze Krakowa wielokrotnie deklarowały, że nie rozważają zmiany funkcji obiektu. Teraz zostało to potwierdzone stosowną umową z Agencją Rozwoju Miasta Krakowa, która dysponuje budynkami na Wesołej.

Budowniczymi kościoła i klasztoru na Wesołej, gdzie znajduje się obecnie szpital, byli w XVII w. karmelici bosi. Klasztor został pod koniec XVIII w. gruntownie odrestaurowany po zniszczeniach z czasów konfederacji barskiej. Wówczas ówczesny prymas Michał Poniatowski postanowił przenieść tu szpital powszechny św. Łazarza. Na jego usilne nalegania karmelici zgodzili się na odstąpienie klasztoru za niewielką sumę.

Do czasu opuszczenia przez szpital uniwersytecki budynków dawnego klasztoru karmelitów, w świątyni działała kapelania szpitalna, w której posługiwali ojcowie misjonarze. Modlili się tu m.in. pacjenci i ich rodziny. Od kwietnia 2020 r. kościół - na mocy decyzji władz kościelnych, które przez cały czas zachowywały i zachowują prawo decydowania o sprawowaniu w tym miejscu kultu Bożego - został siedzibą Duszpasterstwa Wiernych Liturgii Łacińskiej, prowadzonego przez Bractwo Kapłańskie św. Piotra. Sprawowano tu Msze św. po łacinie, w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Zgodnie z ustaleniami, w świątyni będą się odbywały także koncerty, z poszanowaniem charakteru miejsca (o co ma zadbać ARMK).