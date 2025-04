Jan Paweł II to Honorowy Obywatel Nowego Targu, ale też honorowy członek Związku Podhalan. Doskonale znany w mieście, do którego przyjeżdżał jako ksiądz, biskup i metropolita krakowski. Jednak najważniejsza wizyta miała miejsce w czerwcu 1979 r., kiedy to spotkał się z rzeszą miliona wiernych na nowotarskim lotnisku, o czym przypomina jego skromny pomnik. Nieprzerwanie od 20 lat, a nawet wcześniej przychodzi i tam grupa nowotarżan. Tak też było 2 kwietnia 2025 r.

Modlitwę prowadziła Dorota Fryźlewicz, nauczycielka i żona nieżyjącego już wieloletniego burmistrza Marka Fryźlewicza. Przybył też ks. Mateusz Dziedzic z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, który pobłogosławił wszystkich zgromadzonych i podziękował za wspólną modlitwę. - I proszę was, byśmy zanieśli radość ze spotkań z Janem Pawłem II młodemu pokoleniu, które papieża zna tylko z książek i to pod warunkiem, że się nim zainteresuje - mówił ks. Dziedzic.

W ramach obchodów 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II grupa zakopiańczyków podświetliła krzyż na Giewoncie, zapłonęły na całym Podhalu watry pamięci, odbyły się Msze św. w oprawie góralskiej.