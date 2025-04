W sobotni wieczór sala widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury rozbrzmiewała utworami, do których muzykę skomponował mistrz Jan Kanty Pawluśkiewicz. Wśród widowni był sam artysta, bo Nowy Targ to jego rodzinne miasto.

Wystąpiło 13 młodych wykonawców. Jury (w skład którego weszli Halina Jarczyk, Rafał Jędrzejczak, Konrad Mastyło i Andrzej Lichosyt) miało trudne zadanie, by wskazać tych najlepszych, którzy wykonywali utwory z muzyką Pawluśkiewicza. Ostatecznie I miejsce zajęła Kornelia Czerwiec, II miejsce przyznano Annie Ślesickiej, a III miejsce zdobyła Paulina Wajdzik. Nagrodzeni oraz pozostali młodzi artyści zaśpiewali razem „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty. To utwór, do którego muzykę skomponował oczywiście Jan Kanty Pawluśkiewicz.

Prowadząca koncert aktorka Karolina Fortuna zauważyła, że "przestrzeń nowotarskiej sceny rozbrzmiewa pięknem niezależnym”. - Bardzo wam dziękuję za wasze interpretacje. Za to, że wam się chciało nad nimi popracować - mówił wyraźnie wzruszony Jan Kanty Pawluśkiewicz.

W ramach pierwszego dnia 2. Festiwalu Jana Kantego Pawluśkiewicza w holu Miejskiego Centrum Kultury została otwarta wystawa malarstwa patrona wydarzenia. Można też było oglądać stroje wykonane przez Anetę Larysę Knap, która inspirowała się twórczością muzyka. Artysta był zachwycony wystawą. - Nic nie stoi na przeszkodzie, bym skomponował muzykę do pokazu mody. Jeśli tylko o to zostanę poproszony, na pewno nie odmówię - mówił.

Był też czas na projekcję filmu w reżyserii Kazimierza Kutza "Zawrócony". Obraz nagrodzony został na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - m.in. za najlepszą muzykę dla Jana Kantego Pawluśkiewicza. Po projekcji miała miejsce rozmowa z kompozytorem, a poprowadził ją Wacław Krupiński. W holu można było kupić wywiad rzekę, którą Krupiński napisał kiedyś po rozmowie z Kantym Pawluśkiewiczem.

Pomysłodawcą stworzenia w Nowym Targu festiwalu był poprzedni dyrektor MCK Andrzej Lichosyt, a jego kontynuacją zajął się obecny dyrektor Leszek Pustówka.