Opat tyniecki złożył dymisję

Dymisję o. Hiżyckiego, który funkcję opata pełnił od 2015 r., przyjął Opat Prezes Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania o. Maksymilian Nawara OSB. On również zdecydował o mianowaniu na okres 12 miesięcy przeora administratora.

Jednocześnie o. Maksymilian Nawara mianował przeorem administratorem opactwa w Tyńcu o. Bernarda Altera OSB, byłego opata klasztoru benedyktynów Dormitio w Jerozolimie na okres dwunastu miesięcy. Potem mnisi tynieccy, których jest obecnie w opactwie ponad 30, wybiorą pod przewodnictwem opata prezesa, nowego, 75. opata.

Przyczyn dymisji dotychczasowego opata nie podano. Nadal pozostaje on jednak członkiem wspólnoty benedyktyńskiej.

O. dr Szymon Hiżycki, w chwili wyboru na opata w 2015 r., był najmłodszą osobą pełniącą tę funkcję w powojennej historii opactwa tynieckiego. Bogdan Gancarz /Foto Gość

O. dr. Szymona Hiżyckiego wybrano opatem po raz pierwszy 23 stycznia 2015 r. Urodzony w 1980 r., był najmłodszym opatem w powojennych dziejach opactwa. Na początku 2023 r. został wybrany na kolejną ośmioletnią kadencję opacką. Był to pierwszy tego typu przypadek w tysiącletniej historii opactwa tynieckiego.

Do klasztoru wstąpił w 1999 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w 2008 roku. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów, był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Studiował teologię oraz filologię klasyczną. Odbył także specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie, gdzie poznał m.in. starożytne języki: koptyjski i syryjski. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i ojców Kościoła. Szczególnie interesuje się postacią Ewagriusza z Pontu, jednego z najważniejszych starożytnych mistrzów duchowych. Wykładał w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym Dominikanów.

O. Bernard Alter OSB, przez ponad 20 lat był mnichem w klasztorze benedyktynów Dormitio na Syjonie w Jerozolimie. W 2018 r. został wybrany tam opatem. Henryk Przondziono

O. Bernard Alter OSB, nowo mianowany przeor administrator w Tyńcu, urodził się w 1946 r. Wpierw należał do zakonu paulinów. W 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie na Jasnej Górze. Pracował m.in. w Krakowie jako prefekt kleryków i wychowawca w seminarium duchownym. Został wysłany przez przełożonych do Niemiec, by tworzyć tam zręby prowincji paulinów. "W pewnym momencie, kiedy zostałem proboszczem, poczułem, jak odzywa się we mnie dusza monastyczna. Słyszałem, jak we mnie płacze, i wiedziałem, że muszę sprawić, by przestała. Dlatego wstąpiłem do opactwa benedyktyńskiego w Niemczech. Stamtąd moja droga prowadziła do Jerozolimy i jestem tu od ponad 20 lat” - mówił w 2019 r. w rozmowie z reporterką "Gościa Niedzielnego" Barbarą Gruszką-Zych. Był mnichem, przez kilka lat pustelnikiem, w opactwie benedyktyńskim Dormitio na Syjonie w Jerozolimie. W 2018 r. został wybrany opatem. W klasztorze zajmował się m.in. tworzeniem ikon. Wieloletni pobyt w Ziemi Świętej przyniósł mu znawstwo sytuacji tamtejszych chrześcijan oraz innych wspólnot religijnych.