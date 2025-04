W finale znalazły się trzyosobowe i dwuosobowe drużyny oraz indywidualni reprezentanci ze szkół w: Białymstoku, Bełchatowie, Błażowej, Chojniku, Gdańsku, Jaśle, Kielcach, Kolbuszowej, Krakowie, Legnicy, Lusinie, Łętkowicach, Naramie, Nowej Soli, Pagorzynie, Radziemicach, Rzezawie, Starachowicach, Szczytnikach, Tarnowie i Zdrochcu. W tym roku konkurs, organizowany przez parafię katedralną i Zarząd Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej, odbywał się pod hasłem: "Tysiąc lat Królestwa Polskiego".

Uczestnicy finału odpowiadali w budynku Wyższego Seminarium Duchownego na Podzamczu na pytania dotyczące św. Jadwigi, królowej, i jej epoki, dziejów dynastii Jagiellonów i katedry wawelskiej, a także koronacji dwóch pierwszych królów Polski i hołdu pruskiego. - Pytano na przykład, w jaki sposób król Zygmunt III Waza był spokrewniony z Jagiellonami. Otóż jego dziadkiem był król Zygmunt I Stary z dynastii Jagiellonów, ojciec Katarzyny Jagiellonki, wujem i ciotką zaś inni władcy Polski i Litwy: Zygmunt II August i Anna Jagiellonka - mówi Stanisława Buczek, prezes Zarządu Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej. W katedrze odbyła się z kolei konkursowa gra terenowa. - W konkursie stosuje się bardzo oryginalny system identyfikacji drużyn. Każda z nich w trakcie rejestracji losowała jeden ze średniowiecznych herbów, np. Belina, Gryf, Leliwa, Nowina, Pilawa, Nałęcz, Jastrzębiec, Junosza, Ostoja, Topór. Potem identyfikowała się wyłącznie wylosowanym herbem i osoby poprawiające pytania nie wiedziały, kto się za nim kryje. Jesteśmy wdzięczni parafii katedralnej i seminarium duchownemu, za niezawodne wsparcie organizacyjne - dodaje S. Buczek.

Po raz drugi w zmaganiach konkursowych wzięła udział trzyosobowa drużyna z Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej w województwie podkarpackim. Po raz drugi znaleźli się w tym zespole Patryk i Szymon, przyszli logistyk i programista, uczniowie V klasy pięcioletniego technikum z Kolbuszowej. W ubiegłym roku tak się zapalili do poznawania wiedzy o bohaterce konkursu i jej epoce, że teraz znów stanęli w szranki konkursowe, mimo że mają teraz maturę na głowie. Dołączyła do nich koleżanka Gabriela. - Szkoda tylko, że nie udało nam się zdobyć do identyfikacji herbu Leliwa, który był herbem Tarnowskich i Tyszkiewiczów, dawnych właścicieli Kolbuszowej. No, ale herb Nowina, który wylosowaliśmy, też jest szacowny. Dla mnie przygotowania drużyny i przyjazd do Krakowa to okazja do powrotu do przeszłości i pójścia śladami z dawnych lat. Studiowałam bowiem niegdyś historię na Uniwersytecie Jagiellońskim - mówi Barbara Górka-Starzec, nauczycielka historii w ZST w Kolbuszowej, opiekunka drużyny.

Wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca w katedrze na Wawelu podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół św. Jadwigi Królowej, poprzedzającego liturgiczne wspomnienie świętej, przypadające na 8 czerwca. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach szkół średnich i podstawowych otrzymają Złote, Srebrne i Brązowe Lilie Andegaweńskie. Zwycięska drużyna w kategorii szkół średnich otrzyma z rąk rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II trzy indeksy tej uczelni, umożliwiające studiowanie na wybranym kierunku (z wyjątkiem muzykologii). Uczestnicy uroczystości złożą hołd św. Jadwidze Królowej.