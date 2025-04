Na rocznice wielkich wydarzeń

Prócz wykładów okolicznościowych m.in. Prof. Wojciecha Polaka i prof. Andrzeja Nowaka, zostaną zaprezentowane nowe, bogato ilustrowane publikacje: prof. Wojciecha Polaka "Pierwsze Królestwo. Mocarstwo Bolesława Chrobrego", prof. Grzegorza Kucharczyka "Monarchia polska" oraz Adama Bujaka i Jolanty Sosnowskiej "Największy z rodu Polaków".

Prof. Polak przypomniał, że koronacja Bolesława Chrobrego, pierwsza taka uroczystość w dziejach Polski, odbyła się najprawdopodobniej w katedrze poznańskiej 18 kwietnia 1025 r., już po przeszło 30 latach panowania tego władcy. Podniesienie państwa do rangi dziedzicznego królestwa oznaczało w ówczesnym świecie przede wszystkim utwierdzenie jego suwerenności i wzmocnienie wpływów. "Książka prof. Polaka »Pierwsze królestwo« znakomicie przybliża nam koniec wieku X i początek XI, gdy ostatecznie ukształtowało się państwo nazywane do dziś Polską. Znajdziemy w niej opisy zarówno zbrojnych wypraw Bolesława Chrobrego, jak i codziennego życia oraz obyczajów tamtych czasów. Wraz z autorem odwiedzimy miejsca, w których wyznaczano kierunki ówczesnej polityki. Będziemy świadkami umacniania się chrześcijaństwa, które od początku nierozerwalnie złączone było z polską państwowością" - informuje wydawnictwo.

20. rocznica śmierci św. Jana Pawła II stała się dla wydawnictwa Biały Kruk kolejną okazją do przypomnienia tej wybitnej postaci. "To nie tylko wyjątkowa biografia Ojca Świętego, ale także ilustrowana opowieść o jego misji, duchowości i miłości do Polski" - informuje wydawnictwo o publikacji "Największy z rodu Polaków".

Wstęp na spotkanie które rozpocznie się o godz. 16.30 jest wolny. Przewidziane jest m.in. podpisywanie książek przez autorów.