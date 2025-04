Bolesław Chrobry ma w historii Polski status szczególny. Dlatego okrągła, tysięczna rocznica koronacji tego pierwszego króla Polski jest obchodzona w tym roku wyjątkowo uroczyście. Ponieważ Armia Krajowa w swojej symbolice wielokrotnie nawiązywała do piastowskiej świetności królestwa, imię Chrobrego nosiły dwa związki taktyczne biorące udział w powstaniu warszawskim: Batalion Chrobry I oraz Zgrupowanie Chrobry II i do historii tych oddziałów nawiązuje ekspozycja. Przygotowana została przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stowarzyszeniem Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, z którego pochodzi większość pamiątek rodzinnych po żołnierzach, przekazanych przez ich rodziny.

Nierzadko są to eksponaty zupełnie niezwykłe, jak numer „gadzinowej” gazety polskojęzycznej "Nowy Kurier Warszawski" zwanej potocznie "KurWar" z pierwszą stroną poświęconą kapitulacji powstania. Choć patrioci nie kupowali tego szmatławca, to tym razem ten konkretny numer okazał się wyjątkowo cenny. Na jednym ze zdjęć rodzina rozpoznała młodego żołnierza, o którym nie wiedziano czy żyje i co się z nim dzieje. Obrazek świadczył, że chłopak cały i zdrowy jest w obozie jenieckim. Rozpoznaną postać wskazuje na wystawie zielona strzałka.

Wyjątkowym eksponatem jest też kurtka mundurowa (przerobiona z munduru niemieckiego) z biało-czerwoną opaską na rękawie wraz z towarzyszącym jej chlebakiem i orzełkiem. W dużym stopniu zeżarte przez mole i myszy cenne artefakty zostały odnalezione zaledwie kilka lat temu w jednej z warszawskich kamienic przy ulicy Żelaznej, ukryte tam 80 lat temu po kapitulacji powstania.

Wystawę stworzono we współpracy z Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław", dzięki czemu prezentowane treści i eksponaty - oryginalne i często unikatowe - nabierają szczególnego znaczenia i autentyczności. Autorami tekstów są: Marek Ładziak i Tomasz Karasiński z Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, natomiast kuratorem wystawy jest Arkadiusz Bąk z Działu Upowszechniania Muzeum AK w Krakowie.