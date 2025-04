Wielkopiątkowej modlitwie przewodniczył ksiądz Wojciech Olszowski, proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce. Podkreślił wyjątkowość podziemnej Via Crucis, która łączy górnicze wiarę i pracę. Nabożeństwo miało charakter wewnętrzny, pracowniczy. Jedni przyszli w galowych mundurach, inni zaraz po nocnej zmianie lub przed rozpoczęciem szychty. Tegoroczne rozważania czytane przez górników wprost odnosiły się do codzienności, do życiowych spraw, ludzkich postaw i czynów.

Wierni zgromadzili się na krótkiej modlitwie przy solnym pomniku św. Jana Pawła II, by następnie wziąć udział w przejmującym misterium "Droga Krzyżowa - muzyczne obrazy i impresje". Zespół De Profundis wystąpił w składzie Marek Stryszowski (saksofon, wokal), Cezary Chmiel (instrumenty klawiszowe) oraz Tomasz Kudyk (trąbka). Poezję ks. Jana Twardowskiego recytowali zaś Andrzej Grabowski i Jerzy Fedorowicz, zaś z obłoków Jan Nowicki.

Wedle zwyczaju w Wielki Piątek w kopalni nie prowadzono cięższych robót, np. strzałowych. Ograniczano się wyłącznie do niezbędnych prac podtrzymujących wydobycie. - Wielkopiątkowa modlitwa to dawna górnicza tradycja. Kontynuujemy ją, kiedyś śpiewając Gorzkie Żale w kaplicy św. Krzyża, a od 15 lat wędrując podziemną Drogą Krzyżową - wyjaśnia Marian Leśny, prezes zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. - Krzyż jest obecny w wielu miejscach kopalni: zarówno w pełnych rozmachu solnych świątyniach, jak i w kameralnych zakątkach, z dala od uczęszczanych szlaków. Wieliccy górnicy nigdy nie wyrzekli się swojej wiary i z tej wiary powstały podziwiane przez miliony turystów dzieła sztuki, np. kaplica św. Kingi. Z górniczej wiary wywodzi się również potrzeba bycia razem w tak szczególnym dniu jak Wielki Piątek oraz wspólnej refleksji przy kolejnych stacjach męki Pańskiej - dodaje prezes.

Droga Krzyżowa w zabytkowej kopalni to dzieło współczesnych wielickich górników-rzeźbiarzy: Piotra Starowicza, Pawła Janowskiego i Jacka Talapki. Wierni wędrują nią od roku 2010. Wyrzeźbiona w solnym ociosie tablica informuje o intencji powstania podziemnej Via Crucis: "Janowi Pawłowi II Wielkiemu w V rocznicę odejścia do Domu Ojca stacje Drogi Krzyżowej - Golgotę Wielickich Górników ofiarowują pracownicy Kopalni Soli Wieliczka…". Stacje męki Pańskiej wykonano z drewna lipowego. W każdą z nich górnicy wmontowali relikwię - okruch skały z poszczególnych stacji jerozolimskiej Via Dolorosa.