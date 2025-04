Metropolita krakowski na Wielkanoc 2025 r.

Życzył im, aby był to czas głębokich, pełnych radości i mocy przeżyć, które powinny być udziałem każdego człowieka, który łączy swoje życie z Chrystusem. Przywołał fragment Listu św. Pawła do Rzymian, w którym Apostoł Narodów pisał, że wierzący umierają z Chrystusem, aby razem z Nim powstawać do nowego życia. - Tego powstawania do nowego życia w pokoju i radości życzę Wam z całego serca. Niech to będzie też czas nadziei, że warto: warto się zmagać o siebie samego, warto dawać świadectwo mocy i mądrości, która wynika z wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, warto świadczyć, mimo że ciągle dla wielu Jezus jest czy to zgorszeniem, czy głupstwem - powiedział metropolita krakowski.

Za św. Pawłem podkreślił, że przy okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego z całą mocą wraca prawda o tym, że to na tych, którzy uwierzyli i swój los związali z Jezusem, czeka ostateczne zwycięstwo. - Takiego zwycięstwa Wam życzę - zwycięstw na każdy dzień w imię Chrystusa i jego zwycięskiej miłości i takiego ostatecznego zwycięstwa, które zapowiada pusty Chrystusowy grób - zwrócił się do wiernych hierarcha.