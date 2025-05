Polscy zakonnicy odprawiają Msze św. w Domu Spokojnej Starości, bo tam właśnie przebywa siostra Ojca Świętego. - Papież Franciszek odszedł do domu Ojca w tygodniu miłosierdzia, podobnie jak papież Jan Paweł II. Obaj byli papieżami miłosierdzia i prawdziwymi duchowymi przewodnikami, choć różni, każdy zgodnie ze swoim charyzmatem, temperamentem, wrażliwością, kulturą swojego narodu. Ufamy, że święty papież Polak Jan Paweł II wyszedł na spotkanie papieża Franciszka i że już razem wysławiają Boże miłosierdzie - podkreśla o. Jerzy Jacek Twaróg z Polskiej Misji Katolickiej w Buenos Aires.

Uroczystą Mszę św. polscy zakonnicy odprawią także w sobotę 26 kwietnia, w dzień pogrzebu papieża Franciszka. - Zarówno siostra papieża, jak i jego siostrzeńcy zapowiedzieli swój udział w naszej modlitwie. To pewnie oznacza, że do Rzymu na uroczystości pogrzebowe nie polecą - dodaje o. Jerzy.

O. Twaróg wspólnie ze swoimi współbraćmi - o. Olafem i o. Sylwestrem - otacza opieką duszpasterską siostrę papieża, którą odwiedził także z okazji Wielkanocy. - Maria Elena Bergoglio przebywa w Domu Spokojnej Starości, jest z nią dobry kontakt. Była świadoma stanu zdrowia swojego brata - wspomina o. Twaróg.

Maria Elena Bergoglio od o. Jerzego otrzymała baranka wielkanocnego, wypieczonego według polskiej receptury przez siostry zakonne z Domu Spokojnej Starości Jana Pawła II w Martin Coronado, który sąsiaduje z Polską Misją Katolicką. Nie zabrakło też swojskiej kiełbasy, robionej przez zakonników.

O. Twaróg i jego współbracia byli świadkami wielu rozmów telefonicznych Franciszka z siostrą. - Papież dzwonił w Wielki Piątek, tak byli umówieni. Też zdarzyło mi się rozmawiać telefonicznie z Ojcem Świętym. Było także wiele korespondencji. Ostatnia z listopada 2024 r., w której Franciszek przekazywał pozdrowienia dla mojego współbrata o. Kazimierza Olafa Bochnaka z okazji jego 25-lecia kapłaństwa - wspomina o. Twaróg. - Wszystkie listy mamy zachowane i przetłumaczone - dodaje zakonnik. O. Jerzy i o. Olaf pochodzą z Podhala.

"Dziękuję bardzo za Twój e-mail. Proszę w moim imieniu przekazać pozdrowienia o. OIafowi Kazimierzowi Bochnakowi i gratulacje z okazji 25-lecia kapłaństwa. Będę o nim pamiętał w mojej modlitwie. Modlę się za Ciebie, proszę Ty módl się za mnie. Niech Jezus Ci błogosławi, Najświętsza Panienka ma w opiece” - to słowa z ostatniego listu papieża do polskich zakonników. Ojciec Święty napisał go w listopadzie 2023 r.

Maria Elena Bergoglio po wyborze brata na Stolicę Piotrową, kiedy była jeszcze w pełni sił, gościła na uroczystym obiedzie w klasztorze polskich bernardynów z Buenos Aires. Pracuje w nim jeszcze o. Seweryn, pochodzący również z południa Polski.

Papież Franciszek bardzo dobrze znał polskich zakonników jeszcze z czasów posługi kardynalskiej w stolicy Argentyny. - Było wiele wydarzeń, na które chodziliśmy do katedry. Pamiętam dobrze wspólną modlitwę z kard. Bergogliem przy wielkim obrazie Jezusa Miłosiernego albo czas beatyfikacji Jana Pawła II - wspomina o. Bochnak.