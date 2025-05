Monika Łącka: Choć w sobotę, w związku z pogrzebem papieża Franciszka trwać będzie żałoba narodowa, "Symfonia" - niezwykłe religijno-muzyczne wydarzenie odbędzie się, by przypomnieć wszystkim o Bożym Miłosierdziu, którego apostołem był też Ojciec Święty Franciszek?

S. Gaudia Skass ISMM: Będziemy dziękować Bogu za jego pontyfikat, a także razem z nim modlić się o pokój dla świata. To była szczególna intencja, w której ofiarował cierpienie swoich ostatnich dni. W tej intencji ofiarujemy zwłaszcza modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, do której odmawiania Franciszek zachęcał. Pamiętam, jak kiedyś rozdawał na placu św. Piotra różańce z "instrukcją obsługi", zapakowane w pudełeczka z napisem "Miserikordyna". Wyglądały jak lek, który dobrze robi na serce. To było świetne! Podejmujemy pałeczkę i będziemy modlić się dalej. Wyśpiewamy też chwałę Bożego Miłosierdzia! W "Symfonię" zaangażowanych jest 200 artystów, a wszystko odbędzie się w łączności z 6 kontynentami, czyli z sanktuariami Bożego Miłosierdzia rozsianymi po całym świecie - w Azji, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Australii i Afryce. Mieszkańcy sześciu kontynentów połączą się ze sobą i z Europą dzięki łączom telewizyjnym publicznej TVP i katolickiej EWTN oraz dzięki internetowi. Ważne jest też, by o Bożym Miłosierdziu opowiedzieć w sposób piękny i żeby to spektakularne wydarzenie, oplatające swoim zasięgiem cały świat, poruszyło serca wielu. By zaowocowało szczerym uwielbieniem Boga i zachwytem nad Jego wielką miłością do człowieka! Bardzo mnie to cieszy, że w "Symfonię" zaangażowali się naprawdę dobrzy artyści, także laureaci wielu prestiżowych nagród, jak np. Grammy.

"Symfonia" jest więc sposobem na powiedzenie światu o "Dzienniczku" św. s. Faustyny na miarę XXI wieku?

"Symfonia Miłosierdzia. Jestem z tobą, nie lękaj się niczego" to naprawdę monumentalne dzieło autorstwa Bartłomieja Gliniaka, przeznaczone na orkiestrę symfoniczną, chóry i solistów. Utwór zostanie wykonany w 16 językach świata: polskim, ukraińskim, portugalskim, litewskim, hiszpańskim, angielskim, niemieckim, szwedzkim, włoskim, suahili, hebrajskim, chińskim, arabskim, francuskim, rosyjskim oraz łacińskim. Teksty wszystkich pieśni pochodzą z "Dzienniczka" św. Faustyny. Każda z części kompozycji odzwierciedla charakter regionu i kultury, odpowiadającej językowi wykonania. Myślę, że św. Faustyna bardzo się cieszy tą "Symfonią"! Jej na pewno zależy na tym, byśmy wykorzystywali wszelkie możliwe sposoby, by docierać z prawdą o Bożym Miłosierdziu do ludzi, którzy jeszcze o Nim nie słyszeli. To super ważne, by każdy usłyszał i przyjął tą prawdę, że Bóg go kocha, że pragnie bliskiej relacji z człowiekiem pomimo jego słabości, pomimo grzechów jakie popełnia.

Od Krakowa do Rzymu, od Brazylii do Filipin i Tanzanii, od Stanów Zjednoczonych do Australii - cały świat połączy się w wołaniu o Boże miłosierdzie i dar pokoju. Wydarzenie poprowadzi Grzegorz Miśtal i Siostra, która mówi o ufności w Boże Miłosierdzia i o tym, by tej ufności uczyć się, wpatrując się oczy Jezusa Miłosiernego oraz w Jego stopy.

W podcaście "Zbliżenia" staram się pomóc ludziom, by umieli spojrzeć na obraz Jezusa Miłosiernego głębiej, by on pomagał im w bardzo osobistych, intymnych spotkaniach z Bogiem. Ten obraz, a zwłaszcza symbol białej szaty, niesie nam wielką nadzieję, przypomina nam, że On już pokonał śmierć, piekło i szatana. Zaś Jego gołe stopy mówią nam, że On nie chce wchodzić w nasze życie z butami, ale z delikatnością, bo nas kocha miłością czułą i szanuje naszą wolność. On wie, że my te Jego gołe stopy jeszcze nie raz poranimy, odrzucając pokorną miłość, ale i tak niezmiennie wybiera „kierunek człowiek”.

Dodam jeszcze, że "Symfonię" organizują Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II i Fundacja Terra Divina. Jedną z ważnych rocznic, które wspólnie świętujemy, jest 25 lat od kanonizacji św. siostry Faustyny Kowalskiej i ustanowienia Święta Miłosierdzia dla całego Kościoła powszechnego. Inicjatorem tego całego "rabanu" jest Jan Mrowca, który często w swoich wypowiedziach nawiązuje do inspiracji papieża Franciszka, który zachęcał nas by wstać z kanapy i zrobić raban! Spotkajmy się na Białych Morzach. Transmisja telewizyjna Symfonii rozpocznie się o godz. 17:30, ale wydarzenia dla obecnych na błoniach będą już od 16:30. Zapraszamy serdecznie!

*s. Gaudia Skass ISMM jest rzeczniczką Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jest też od początku zaangażowana w organizację "Symfonii Miłosierdzia".