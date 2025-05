Metropolita krakowski zwrócił w swoim kazaniu uwagę, że podstawowym zadaniem apostoła Piotra, zostawionym mu przez Jezusa, jest bycie pasterzem, bycie opoką Kościoła, dawanie świadectwa o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, w porę i nie w porę. To świadectwo dał Piotr najpierw wobec przywódców narodu żydowskiego w Jerozolimie, a później także w Rzymie, gdzie poniósł śmierć męczeńską. - Dawać świadectwo o Chrystusie, dawać je stąd, z miasta będącego wtedy stolicą Cesarstwa, stolicą pogańskiego świata, głosić całemu światu Ewangelię - los kolejnych papieży, aż po ostatnich, aż po tego, który będzie zamykał dzieje ludzkości - mówił arcybiskup w przededniu pogrzebu papieża Franciszka.

Przywołał fragment homilii papieża Franciszka o św. Janie Pawle II wygłoszonej 4 maja 2014 r. w kościele polskim św. Stanisława BM: "Piotr jest solidnym punktem odniesienia wspólnoty, ponieważ opiera się na skale, którą jest Chrystus. Takim był Jan Paweł II, prawdziwa skała zakotwiczona w wielkiej Skale. (…) W chwilach smutku i przygnębienia, kiedy wszystko wydawało się stracone, on nie tracił nadziei, ponieważ jego wiara i nadzieja były skierowane ku Bogu (por. 1 P 1,21). W ten sposób był skałą, opoką dla tej wspólnoty, która tutaj się modli, tutaj słucha słowa Bożego, przygotowuje się do sakramentów i je sprawuje, przyjmuje potrzebujących, śpiewa i raduje się, i stąd wyrusza ponownie na peryferie Rzymu…" - mówił wówczas Ojciec Święty.

Metropolita krakowski zacytował także jeden z ostatnich dokumentów papieża Franciszka - bullę "Spes non confundit", ogłaszającą Rok Jubileuszowy 2025. Przywołane fragmenty (numery od 19 do 24) dotyczyły chrześcijańskiej wiary i nadziei, fundamentalnej roli chrztu, sądu Bożego i roli Matki Bożej. Ojciec Święty napisał w bulli, że "odpust jubileuszowy, na mocy modlitwy, jest przeznaczony w szczególny sposób dla tych, którzy odeszli przed nami, aby mogli otrzymać pełnię miłosierdzia". W tym kontekście metropolita krakowski zachęcił do gorącej modlitwy za papieża Franciszka, żeby "przeszedł oczyszczony przez miłość do pełni miłości, żeby cieszył się szczęściem u Boga bez granic". Ojciec Święty zachęcał pielgrzymów przybywających do Rzymu do zatrzymania się na modlitwie w sanktuariach maryjnych Wiecznego Miasta. Arcybiskup zwrócił uwagę na bazylikę Santa Maria Maggiore - szczególnie ukochaną przez papieża Franciszka, gdzie zaczynał i kończył każdą swoją podróż apostolską, i w której będzie oczekiwał na swoje zmartwychwstanie.

Metropolita krakowski zauważył, że ostatnią rolą apostoła Piotra było "błogosławienie Rzymowi". Przywołał ostatnie błogosławieństwa "Urbi et Orbi" - "miastu i światu" papieży: Jana Pawła II sprzed 20 lat i Franciszka z ostatniej Wielkanocy. - A my dzisiaj, wspominając jego pontyfikat, prosząc Boga o miłosierdzie dla niego, prosimy, by Pan jak najszybciej wziął go do grona błogosławionych i świętych, wziął go do siebie na wieczność całą - zakończył arcybiskup.

Metropolita krakowski Mszę św. odprawiał w ornacie, który w kościele św. Stanisława BM używał papież Franciszek. W koncelebrze było 60 kapłanów.