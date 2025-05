Ks. Zbigniew Bielas, kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia, przypomniał, że Ojciec Święty Franciszek 30 lipca 2016 r. nawiedził łagiewnickie sanktuarium, gdzie pozdrowił zebranych wówczas pielgrzymów, a także w konfesjonale nr 2 wyspowiadał kilkoro młodych - uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Bp Zając nazwał w kazaniu papieża Franciszka Apostołem Miłosierdzia, który wyruszył w pielgrzymkę do domu Ojca. Honorowy kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia przywołał fragment orędzia papieża Franciszka na XXXI Światowy Dzień Młodzieży: "Jezus Miłosierny, przedstawiony w wizerunku, czczonym przez lud Boży w Jemu poświęconym sanktuarium w Krakowie, czeka na was. On wam ufa i na was liczy! Ma tak wiele do powiedzenia każdemu i każdej z was... Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem gotowym przebaczyć każdy wasz grzech; spojrzeniem, które może przemienić wasze życie i uleczyć rany waszych dusz; spojrzeniem, które zaspokaja najgłębsze pragnienia waszych młodych serc: pragnienie miłości, pokoju, radości i prawdziwego szczęścia. (...) Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne miłosierdzie, abyście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą".

Drugim przywołanym fragmentem papieskiego nauczania była homilia z Niedzieli Miłosierdzia w 2021 r.: "Dziś jest dzień, w którym trzeba zadać sobie pytanie: »Czy ja, który tyle razy otrzymałem pokój Boży, który tyle razy otrzymałem przebaczenie Boga i Jego miłosierdzie, jestem miłosierny dla innych? Czy ja, który tyle razy byłem karmiony Ciałem Jezusa, czynię cokolwiek, by nakarmić ubogiego?«. Nie pozostańmy obojętni. Nie żyjmy wiarą połowiczną, która przyjmuje, ale nie daje, która przyjmuje dar, ale sama nie staje się darem. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni. Bo jeśli miłość kończy się na nas samych, to wiara wysycha w bezowocnym przeżyciu wewnętrznym. Bez uczynków miłosierdzia wiara zamiera. Bracia i siostry, pozwólmy, by wskrzesiły nas do życia pokój, przebaczenie i rany Jezusa Miłosiernego. (...) Tylko w ten sposób będziemy głosili Ewangelię Boga, która jest Ewangelią miłosierdzia".

Biskup zachęcił, by z tymi słowami i uczuciami wdzięczności za życie i apostolstwo papieża Franciszka pójść do ołtarza - wejść na drogę prowadzącą do chwały nieba i mieć nadzieję, że sami staniemy się apostołami Bożego Miłosierdzia. - Idźmy, zaufajmy, będziemy ubogaceni - zakończył honorowy kustosz łagiewnickiego sanktuarium.