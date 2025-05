Uroczystą Mszę św. w kaplicy na Tarasówce, skąd rozpościera się piękny widok na Tatry, odprawił ks. dr Dariusz Guziak, proboszcz parafii pw. Marii Magdaleny w pobliskim Poroninie. - Bardzo dziękuję za zaproszenie w to niezwykłe miejsce, gdzie jesteśmy otoczeni górskimi szczytami. Dziś nasza tradycja, kultura łączy się z wiarą - mówił ks. Guziak.

W kazaniu dominikanin o. Mateusz Jacukiewicz, duszpasterz z Wiktorówek wspomniał Śluby lwowskie, które złożył król Jan Kazimierz w 1656 r., kiedy Rzeczpospolita była zagrożona, m.in. ze strony Szwecji. - Trzeba zapytać o obietnice złożone Maryi przez króla Jana Kazimierza. Co z nich zostało? Co zostaje z naszych obietnic? Tymczasem Panu Bogu musimy dać słowo, dajemy go poprzez różne sakramenty. A dlaczego potem dochodzi, np. do rozwodów? Nasze słowa są nic nie warte? A może one tracą na wartości, pochłania je coś na kształt inflacji słownej? - zastanawiał się dominikanin.

O. Jacukiewicz zaznaczył, że nie przypadkiem mówi o wartości słowa. - Jesteśmy zaledwie dwa tygodnie po Świętach Wielkanocnych, gdzie w liturgii o Zmartwychwstaniu Pańskim liczyło się słowo. By je przekazywać, by przekazywać dobrą nowinę musimy być wiarygodni, bo tacy są świadkowie Ewangelii - zauważył zakonnik.

Wszystkich zgromadzonych pozdrowił o. Artur Karkoszka, dominikanin z Małego Cichego. Góralska "witacka” należała zaś do Stanisława Gąsienicy Wawrytko z Poronina. Przypomniał on, że na Święcie Bacowskim na Tarasówce gościło wiele znanych postaci, m.in. prezydent Lech Wałęsa, prof. Zbigniew Religa, poseł Zbigniew Romaszewski i inni. Władze samorządowe Gminy Poronin reprezentował wicewójt Maciej Dziubas.

Zanim rozpoczęła się Msza św. zostało okadzone i pokropione stado owiec, które wypasa się w okolicach Polany Tarasówka. Stoi też tam drewniana, ponad 100-letnia kaplica. To właśnie przy niej sprawowana była Eucharystia.

Mszę św. uświetnił zespół regionalny "Regle" z Poronina, a w czasie procesji z darami złożono na ołtarzu tegoroczne pierwsze regionalne produkty: oscypki oraz małą owieczkę. Zwierzę było trzymane na rękach jednego z górali, który stał w głównym ołtarzu.

Na Tarasówkę przybyły delegacje z pocztami sztandarowymi z jednostek OSP Małe Ciche i OSP Poronin oraz Zarządu Głównego Związku Podhalan i Związku Podhalan w Małem Cichem. W Święcie Bacowskim wzięli także udział uczestnicy Ogólnopolskiego Wiosennego Zlotu Rodzin Abstynenckich przebywający w długi majowy weekend na zlocie w Małem Cichem.

Po Mszy św. odbyła się degustacja potraw regionalnych.