Ofiarna miłość Ojczyzny

Mszy św. w intencji ojczyzny przewodniczył w katedrze wawelskiej abp Marek Jędraszewski. Odbył się także pochód patriotyczny i uroczystości przy pl. Matejki.

W swym kazaniu metropolita krakowski nawiązał m.in. do roli Chrystusa i Maryi w życiu narodu polskiego. - Centralna rola, jaką w dziele stworzenia i odkupienia odgrywa Jezus Chrystus, sprawia, że dzieje ludzi poszczególnych, ale i całych narodów, mogą być w pełni odczytane jedynie w tym kluczu, jakim jest Jezus Chrystus - powiedział abp Jędraszewski nawiązując do fragmentu z Listu św. Pawła do Kolosan. W tym kontekście przypomniał fragment homilii Jana Pawła II, wygłoszonej 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie, w której Ojciec Święty mówił, że zarówno człowiek nie może siebie zrozumieć bez Chrystusa, jak i bez Chrystusa nie da się zrozumieć dziejów narodu polskiego i dziejów Polski. Arcybiskup dodał, że bez Chrystusa nie da się także zrozumieć wagi uchwalonej 234 lata temu Konstytucji 3 Maja.

Nawiązując do apokaliptycznej wizji zmagania Niewiasty ze smokiem, arcybiskup zaznaczył, że także dzisiaj trwa symboliczna walka smoka z dziećmi Maryi - także nienarodzonymi. W tym kontekście odniósł się do "słynnej zbrodni w Oleśnicy". - [Nasza Matka i Królowa] staje przed nami jako nauczycielka. Uczy nas pięknego macierzyństwa. Uczy nas zatem miłości, jak kochać każde polskie dziecko. I wsłuchujemy się w Jej głos, naszej Królowej, która dziś uczy nas czym jest najbardziej fundamentalny patriotyzm. Bo to, od czego dzisiaj Polska zawisła, to ofiarna miłość Polski. Miłość nasza Polski - naszej ojczyzny, która polega na pragnieniu posiadania dzieci i na szczyceniu się, że jest ich dużo, i że są prawdziwą nadzieją naszego narodu. To jest nasz patriotyzm dzisiaj, najbardziej fundamentalny - dzieci wychowane w chrześcijańskiej wierze według najbardziej humanistycznych wartości - mówił abp Jędraszewski.

Po Mszy św. na wzgórzu wawelskim uformował się pochód patriotyczny, który Drogą Królewską przeszedł na pl. Matejki. Tu przed Grobem Nieznanego Żołnierza odśpiewano hymn narodowy, odczytano Apel Pamięci, podczas którego przywołano nazwiska bohaterów walczących o wolną Polskę, wręczono odznaczenia oraz akty nadania obywatelstwa polskiego.