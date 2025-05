Ks. Piotr Mozdyniewicz to nowy proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, która należy do największych w archidiecezji krakowskiej. Uroczystość - nazywana instalacją - odbyła się 4 maja. To szczególne wydarzenie, gdyż nowy proboszcz pochodzi z tej nowotarskiej wspólnoty.