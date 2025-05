Ciche. Leon wita papieża Leona

W imieniu całej społeczności szkolnej Ojca Świętego Leona XIV powitał Leon Lipień, uczeń III klasy. - Cieszę się z wyboru Ojca Świętego. Witamy go serdecznie! W najbliższą niedzielę 11 maja wspólnie z koleżankami i kolegami będziemy przyjmować Sakrament Pierwszej Komunii Świętej. To dla nas taki wyjątkowy czas - komentuje Leon. To jedyny uczeń o takim imieniu w szkole.

Na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte zawisła już papieska flaga. - Historia dzieje się na naszych oczach, zachęcamy uczniów do śledzenia tego co dzieje się wokół nich. Na lekcjach historii i religii mówiliśmy o ciekawostkach związanych z konklawe - podkreśla Krzysztof Kula, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte.

Przed laty szkołę w Cichem odwiedził jeden z kardynałów, który brał udział w ostatnim konklawe. Był to wtedy jeszcze bp Grzegorz Ryś, bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej, który wizytował parafię w Miętustwie. W jej granicach znajduje się budynek SP 1 Ciche.