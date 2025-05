Zajęcia odbywały się w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Nowym Targu przy pl. Krasińskiego 1, a także Zespole Szkół Technicznych i Placówek. We wtorek 20 maja z młodzieżą spotkał się dr inż. Rafał Karaś, a do placówek zaprosiła go nauczycielka oraz doradca metodyczny Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do spraw języka niemieckiego dla miasta Krakowa, powiatów krakowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego Zofia Haas.

W ramach zajęć zostały omówione potrzeba tworzenia wynalazków, wykorzystanie innowacji oraz zastosowanie rozwiązań robotycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przyszłości. - Poprzez warsztaty chciałem zobrazować uczniom powszechną rywalizację techniczną na świecie - podkreślał R. Karaś, ekspert w dziedzinie mechatroniki, wykładowca akademicki, trener innowacji w programie Innovation Coach Polskiej Akademii Nauk, a także ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Za swoje zaangażowanie w rozwój młodzieży został wyróżniony m.in. przez rektora Akademii WSB oraz prezydenta RP.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja ramienia robotycznego marki Astorino-Kawasaki z firmy Astor, które posłużyło jako przykład zaawansowanego systemu mechatronicznego. Ciekawostką jest, że bliźniacza konstrukcja robota Astorino-Kawasaki została również zaprezentowana na tegorocznym największym i najważniejszym wydarzeniu gospodarczo-kulturalnym na świecie, czyli Światowej Wystawie Expo 2025 w Osace w Japonii.

Warsztaty miały także charakter praktyczny. - Nigdy wcześniej nie miałem okazji pracować z ramieniem robotycznym Astorino-Kawasaki - to było jak spojrzenie w przyszłość mojego zawodu! - podkreślał Kacper, uczeń III klasy technikum elektrycznego. - Zajęcia otworzyły mi oczy na to, jak ważne są automatyzacja i znajomość programowania w nowoczesnym przemyśle - mówił z kolei Julian. Dla Michała z liceum sportowego spotkanie było miłą niespodzianką. - Nie spodziewałem się, że w szkole będę mógł zobaczyć technologię, którą stosują wielkie firmy produkcyjne m.in. w Polsce, Niemczech i Japonii - podkreślał.

Spotkanie zakończyło się dyskusją o przyszłości rozwiązań technologicznych w zawodach technicznych oraz w sporcie i potrzebie tworzenia innowacji, które odpowiedzą na wyzwania rynku pracy. Uczniowie rozmawiali o możliwych zagrożeniach etycznych związanych z rozwojem technologii. Zostały także omówione zasady tworzenia baz danych oraz tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji. Dyskutowano także o przykładach niemoralnych zachowań wykorzystujących obecne zdobycze techniki, np. pisaniu prac domowych, korzystając wyłącznie z Czatu GPT bez podawania źródła, tworzeniu systemów inwigilujących ludzi z wykorzystaniem np. systemów rozpoznawania twarzy. Nowoczesne technologie mogą być również wykorzystane w celu klonowania ludzi.

- Każdy rozwój wiąże się niestety z ryzykiem. Ważne jest jednak, aby korzystając z nowych technologii, być odpowiedzialnym, racjonalnym, uczciwym oraz trzymać się granic etycznych. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapanować nad otoczeniem, dobrobytem oraz naszą wspólną przyszłością - podsumowuje dr inż. Karaś.