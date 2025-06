Szkolny jubileusz

Jak podkreśla wiceprzewodnicząca Rady Rodziców szkoły Bernadeta Żurek-Borek, która obsługuje medialnie jubileusz, ma on charakter podwójny. - Jest to zarazem 30-lecie istnienia szkoły po jej reaktywacji w 1994 r., jak i jubileusz 110-lecia Istnienia Szkoły Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie. Jest to czas nieustannej wdzięczności za siostry urszulanki, które przybyły z zaboru pruskiego do Krakowa w 1875 r. i tutaj rozpoczęły swoje dzieło dydaktyczno-wychowawcze, którego dzisiaj my i nasze pociechy jesteśmy częścią - wskazuje.

W ramach wydarzenia odbędzie się uroczyste przejście społeczności szkolnej z Małego Rynku do bazyliki Mariackiej, gdzie o godz.11 odprawiona zostanie Eucharystia, której będzie przewodniczył o. Robert Więcek SJ. Po niej nastąpi spotkanie absolwentów na pikniku jubileuszowym w szkole przy ul. Starowiślnej 3.

B. Żurek-Borek zaznacza, że to wyjątkowy czas podziękowań zarówno dla pracowników szkoły, jak i wychowanków. - Dla tych pierwszych z uwagi na ich zaangażowanie i serca, jakie wkładali i wkładają w swoją pracę, za ich troskę o każdego młodego człowieka, za ich mądrość, miłość i dobro, którymi codziennie dzielą się z naszymi dziećmi, ucząc ich kreatywności i wrażliwości - tłumaczy. - Jest to czas wdzięczności za wszystkich uczniów, których przez te lata przewinęło się tysiące, i którzy wzrastając w oparciu o wartości chrześcijańskie, rzetelnie przygotowani, rozwinęli skrzydła i rozpoczęli dorosłe życie - dodaje.

W wydarzeniu udział zapowiedzieli m.in. dr hab. Stanisław Mazur, wiceprezydent Miasta Krakowa, s. Iwona Skorupa, przełożona Prowincji Polskiej Sióstr Urszulanek, prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Kazimierz Barczyk, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Początek działalności edukacyjno-wychowawczej urszulanek w Krakowie sięga drugiej połowy XIX w., kiedy siostry przybyły do Galicji, chroniąc się przed prześladowaniami władz pruskich w czasie Kulturkampfu. Przez wszystkie lata dopasowywały profil swoich szkół do potrzeb społeczeństwa i zmieniającego się prawa oświatowego. Wybitnymi absolwentkami szkoły urszulańskiej sprzed II wojny światowej były m.in. bł. Hanna Chrzanowska i Wisława Szymborska.

Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej rozpoczęła swoją działalność 1 września 1994 r. Było to możliwe dzięki upadkowi komunizmu i odzyskaniu przez urszulanki należących do nich budynków szkolnych. Przystosowanie ich wymagało wiele trudu. Potrzeba było lat i dużych nakładów finansowych, aby szkoła przybrała taki kształt, jaki posiada obecnie. Patronką placówki jest św. Urszula, legendarna męczennica z przełomu III i IV w.