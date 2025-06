Wydarzenie zapoczątkowała uroczysta gala w auli Akademii Muzycznej. Podczas jej trwania uczniowie przypomnieli historię szkoły w wyjątkowym przedstawieniu, w ramach którego wychowankowie placówki z przeszłości spotkali się z tymi, którzy uczą się w niej obecnie. Szkoła otrzymała także Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego Złotą Polonię Minor. Wyróżnienie wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, prof. Jan Tadeusz Duda i jego radny, Kazimierz Barczyk. - Cieszymy się, że spotkało nas takie wyróżnienie. Istnienie naszej szkoły to wyraz determinacji i odwagi, by wznowić jej działanie po trudnym okresie komunistycznym. Ten jubileusz to wdzięczność za Bożą i ludzką pomoc w tworzeniu szkolnego dzieła, które na tle innych placówek wyróżnia się tym, że co dnia budujemy prawdziwą wspólnotę, uczymy się bycia w relacji i do każdego podchodzimy indywidualnie - podkreśliła dyrektor szkoły, s. Agnieszka Młynarczykowska OSU.

Następnie w uroczystym pochodzie uczestnicy jubileuszu udali się do bazyliki Mariackiej, gdzie odprawiona została Eucharystia pod przewodnictwem ks. infułata Bronisława Fidelusa. Homilię wygłosił o. Robert Więcek SJ. Mówił m.in. o tym, że za istnieniem szkoły urszulanek w Krakowie stoi wybór wielu osób, które nie bały się usłyszeć głosu Boga. - Istotą każdej szkoły nie jest tylko zdobywanie wiedzy, ale uczenie się życia. To życie to droga wyboru. W szkole urszulanek uczycie się jak podejmować te wybory zgodnie z zasadami Ewangelii. Ta szkoła uczy wartości i daje solidną, wartościową i godną człowieka perspektywę na przyszłość - wskazał duchowny.

Po Mszy św. nastąpiło spotkanie absolwentów na pikniku jubileuszowym w szkole przy ul. Starowiślnej. Nie zabrakło aktywności sportowych dla całych rodzin, baniek mydlanych, dmuchańców czy kiełbasek, jak i pysznych ciast. Panowała niezwykle rodzinna i radosna atmosfera. - Cenię to miejsce, bo nie tylko uczy i prowadzi edukację, ale także przekazuje wiarę w Pana Boga i kształtuje młodego człowieka w oparciu o ewangeliczne wartości odkrywane w życiu codziennym w relacji do drugiego człowieka - oceniła pani Katarzyna, której syn Dominik uczęszcza do podstawówki urszulanek od dwóch lat.

Początek działalności edukacyjno-wychowawczej urszulanek w Krakowie sięga drugiej połowy XIX w., kiedy siostry przybyły do Galicji, chroniąc się przed prześladowaniami władz pruskich w czasie Kulturkampfu. Przez wszystkie lata dopasowywały profil swoich szkół do potrzeb społeczeństwa i zmieniającego się prawa oświatowego. Wybitnymi absolwentkami szkoły urszulańskiej sprzed II wojny światowej były m.in. bł. Hanna Chrzanowska czy Wisława Szymborska.

Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej rozpoczęła swoją działalność po trudnym okresie komunistycznym na nowo 1 września 1994 r. Było to możliwe dzięki upadkowi komunizmu i odzyskaniu przez urszulanki należących do nich budynków szkolnych. Przystosowanie ich wymagało wiele trudu. Potrzeba było lat i dużych nakładów finansowych, aby szkoła przybrała taki kształt, jaki posiada obecnie. Patronką placówki jest św. Urszula, męczennica z przełomu III i IV w.