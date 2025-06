Czas na kolejną odsłonę "Gospel na Skałce"

Plakat zapowiadający tegoroczny koncert zaskakuje i intryguje. Widzimy na nim bowiem wnętrze pokoju – biurko, krzesło i łóżko, na którym leży otwarta książka. Można się domyślić, że to Pismo Święte. Są też inwalidzkie kule stojące obok otwartych drzwi, przez które do ciemnego pokoju wdziera się tajemnicza światłość. Najpewniej symbolizuje ona Bożą moc, bo odpowiedź na pytane "jak interpretować tę symboliczną scenerię?" daje hasło "Gospel na Skałce" AD 2025. Jest nim cytat zaczerpnięty z Ewangelii wg św. Marka: "Wstań, weź swoje łoże, i idź do domu" (Mk 2,11).

- Na tych słowach z Ewangelii św. Marka chcemy oprzeć cały koncert, dlatego dopasowujemy do nich repertuar i zapraszamy uczestników wydarzenia, by wzięli sobie to motto do serca - mówi Justyna Pająk, od lat związana z krakowskim środowiskiem gospel i zaangażowana w organizację Gospel na Skałce. Hasło ma też przypomnieć, że Bóg chce nas obdarowywać i czynić cuda, ale czeka i zaprasza, byśmy odważyli się współpracować z Jego łaską i budować swój dom w bliskości z Nim. - W Ewangelii dokonał się cud - w domu, w którym przebywał Jezus, uzdrowiony został człowiek, który nie mógł chodzić. On słyszy potem słowa, iż to jego wiara go uzdrowiła. Dla nas to oznacza, że niezależnie od tego, co przeszliśmy w życiu, przy Bogu zawsze może rozpocząć się nowe życie, możemy odnaleźć swój nowy początek. Warto zaufać, że to może się dokonać i że to nowe życie będzie piękne - podkreśla J. Pająk.

Opowiada też, że każdego roku, gdy ruszają przygotowania do kolejnej odsłony "Gospel na Skałce", spotyka się cała gospelowa grupa, by dzielić się słowem Bożym. Jest to nawet swego rodzaju "namiot spotkania", owocem którego jest wybór słowa najważniejszego, które przychodzi na modlitwie. - Niezwykłe jest to, iż w hasłach widzimy pewną ciągłość. Rok temu opieraliśmy się na wierze, mając nadzieję na życie w pełnej miłości, w bliskości Boga. Jeszcze wcześniej wołaliśmy o pokój - przypomina Justyna.

Bóg chce nas obdarowywać i czynić cuda, ale czeka i zaprasza, byśmy odważyli się współpracować z Jego łaską... Materiały organizatorów

Chórem złożonym ze 100 przedstawicieli wszystkich małopolskich chórów gospel (a jest ich już naprawdę całkiem sporo) w niedzielne popołudnie (koncert tradycyjnie rozpocznie się o godz. 15) pokierują Marzena Buziak-Oćwieja oraz Janine Dyer z Wielkiej Brytanii (laureatka wielu nagród muzycznych, dyrektorka chóru gospel Barnsley, która na scenie występowała z prawdziwymi gwiazdami).

- Moja przygoda z gospel zaczęła się blisko 20 lat temu. Już wtedy tak bardzo pokochałam ten gatunek muzyki, że dziś jest on dla mnie najlepszym i najpiękniejszym sposobem na modlitwę, na wyrażanie swoich emocji i na bycie blisko Boga. Na scenie cała jestem muzyką! - przekonuje Marzena i zapewnia, że gospel to nie tylko pasja i styl życia. To coś o wiele głębszego. - Myślę, że można to nazwać osobistą relacją z Bogiem. Nie ma nas bez Niego… Dlatego w śpiew (jestem sopranem w DeocentriCity) i dyrygowanie moimi chórzystami z Mistral Gospel Choir wkładam swoje serce i czuję, jak mocno Bóg mnie dotyka - zamyśla się artystka, która ma ukończoną (z wyróżnieniem) szkołę wokalną i dyplom Aktora Scen Muzycznych oraz certyfikowany kurs trenera wokalnego.

Marzena zachęca również, by każdy, kto czuje w sobie potrzebę i pragnienie, by uwielbiać Boga śpiewem, właśnie poprzez gospel, przełamał się i zgłosił się do któregoś z chórów. - Najpiękniej śpiewa się sercem i jeśli ktoś potrafi w taki sposób wczuć się w muzykę i jest to dla niego przekazem emocji, kontaktem z Bogiem, to naprawdę można śpiewać. Nie wszystkie chóry stawiają bowiem na "zawodowstwo" i na występowanie na większych scenach (a więc mają konkretne wymagania wokalne). Są i takie, które występują bardziej po cichu, ale z taką samą pasją, jak te bardziej znane - wyjaśnia. Może więc ktoś, kto przyjdzie na Skałkę, wyjdzie z niej, słysząc w sercu zaproszenie do wejścia w gospelowy świat? - Na pewno ten koncert będzie niesamowitym przeżyciem, ucztą duchową i muzyczną. zapraszamy! - mówi Marzena Buziak-Oćwieja.

Wstęp na koncert, który rozbrzmi na dziedzińcu klasztoru oo. paulinów na Skałce (ul. Skałeczna15), na Ołtarzu Trzech Tysiącleci, jest wolny.