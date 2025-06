Zgodnie z dawnym rozporządzeniem Ministra Komunikacji w wagonach tramwajowych nie wolno było pluć, jeść, śmiecić i żebrać. Informuje o tym replika stosownego ogłoszenia we wnętrzu tramwaju SN1. Jak twierdzą starzy tramwajarze, wolno było natomiast palić papierosy, a w niektórych typach starych wagonów tramwajowych były nawet popielniczki, co współcześnie nie mieści się nam raczej w głowach. Wagon SN1 zaczął przewozić pasażerów w czerwcu 1922 roku. Zbudowali go od podstaw pracownicy Krakowskiej Spółki Tramwajowej w warsztatach przy ul. św. Wawrzyńca. Miasto było zbyt ubogie, by kupować tramwaje w fabrykach, których w ówczesnej Europie było sporo i miejscowi tramwajarze musieli sobie radzić własnymi rękami. Takich wagonów zbudowali wówczas 15. Do naszych czasów dotrwał ten jeden. I, co ciekawe, dotrwał jako domek letniskowy, a potem zgoła komórka na działce.

Ale po kolei. Ów zachowany egzemplarz tramwaju SN1 jeździł po Krakowie aż do 1959 roku. W tym czasie był wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Powiększono okna, zmodernizowano oprzyrządowanie trakcyjne. W końcu jednak został uznany za przestarzały. Zdemontowano napęd, instalację elektryczną i tramwaj powędrował do ośrodka wczasowego MPK w Osieczanach, gdzie służył jako domek, w którym przez wiele lat spędzali urlopy krakowscy tramwajarze. Z czasem MPK wybudowało porządny dom wczasowy i jedyny w Polsce tramwaj letniskowy kupił mieszkaniec okolic Myślenic, który używał go jako szopy.

MPK odkupiło zrujnowany zabytek w roku 1986 i po wielu latach w Składnicy Taboru Zabytkowego zaczęto jego odbudowę w 2022 roku, której to efekty będziemy mogli podziwiać od niedzieli. Wtedy bowiem, 8 czerwca, wyremontowany tramwaj pojawi się na ulicach Krakowa w ramach obchodów jubileuszu 150 lat komunikacji miejskiej i będzie wozić pasażerów na linii 40, pomiędzy nowohucką zajezdnią a Łagiewnikami. Tego dnia zostanie zainaugurowana tegoroczna Krakowska Linia Muzealna, w ramach której zabytkowe pojazdy, tramwaje i autobusy będą w weekendy wozić chętnych krakowian i turystów. Zainteresowani mogą się zapoznać z rozkładem KLM na stronach internetowych MPK.