Zjazdy odbywają się corocznie w okolicach 8 czerwca, gdy przypada liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Królowej. Tym razem do Krakowa przyjechało ok. 600 osób. Na głowach wielu uczestniczek złociły się korony królewskie, nawiązujące do postaci świętej monarchini. - Konkurs odgrywa dużą rolę w propagowaniu kultu św. Jadwigi Królowej i w poznawaniu przez młodzież jej postaci - mówi ks. Paweł Baran, proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu. Dodał w kazaniu w trakcie Mszy św. w katedrze, że królowa Jadwiga w razie potrzeby działała, "nie oglądając się na boki".

Tak było, gdy po ogłoszeniu przez papieża Urbana VI kolejnego Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, wyznaczonego na 25 grudnia 1390 r., zdążający do Rzymu po odpust jubileuszowy pątnicy z Królestwa Polskiego zostali aresztowani i obrabowani na terenie Austrii, co zniechęciło do pielgrzymowania kolejne osoby. Królowa, "nie oglądając się na boki", w trosce o swoich poddanych napisała jesienią 1391 r. suplikę do papieża Bonifacego IX, prosząc, by jej poddani mogli uzyskać odpust jubileuszowy bez konieczności pielgrzymki do Rzymu, lecz po nawiedzeniu wyznaczonych przez papieża kościołów na terenie Krakowa. Papież wyraził na to zgodę, rozszerzając możliwość uzyskania odpustu jubileuszowego przez nawiedzenie nie tylko wyznaczonych świątyń krakowskich, lecz także innych na terenie Polski, części Litwy, Rusi i gnieźnieńskiej prowincji kościelnej.

Stanisława Buczek, prezes Zarządu Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej, przypomniała, że tegoroczny Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej odbywał się pod hasłem "Tysiąc lat Królestwa Polskiego". W rezultacie kwietniowego finału konkursu w Krakowie, podczas którego 58 uczniów z 28 szkół podstawowych i średnich z całej Polski odpowiadało na pytania dotyczące św. Królowej Jadwigi i jej epoki oraz dziejów dynastii Jagiellonów i katedry wawelskiej, a także uczestniczyło w katedrze w konkursowej grze terenowej, wyłoniono zwycięzców. Dzisiaj odebrali laury.

Złote Lilie w kategorii szkół podstawowych otrzymała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Naramie w składzie: Julia Klimek, Wiktoria Gumula i Paweł Leszczyński. W kategorii szkół średnich zaś - drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle w składzie: Adrianna Bigos, Lilianna Latocha i Jakub Marszałek.

Srebrne Lilie w kategorii szkół podstawowych otrzymała drużyna z SP im. św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie, a Brązowe - drużyna z SP im. św. Jadwigi Królowej w Rzezawie. Srebrnymi Liliami w kategorii szkół średnich nagrodzono drużynę z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Brązowymi zaś - drużynę z IV LO im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku.

- W konkursie bierzemy udział od początku, zawsze znajdując się w finałach kolejnych edycji. Złote Lilie w kategorii szkół podstawowych powędrowały do nas jednak po raz pierwszy, więc radość z tego wyróżnienia naszych uczniów jest wielka - powiedziała Alina Warszawska, opiekunka drużyny z Naramy.

Wszyscy laureaci konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymali także listy intencyjne, zapewniające im indeksy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz - po raz drugi - także Uniwersytetu Rzeszowskiego noszącego imię świętej królowej, w razie podjęcia decyzji o studiach na tych uczelniach.

Wręczono także nagrody w zorganizowanym po raz trzeci konkursie plastycznym, poświęconym postaci świętej monarchini i przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych. Laureatami byli uczniowie z Polski i Węgier.

Pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznych konkursach jest dostępna na stronie internetowej katedry na Wawelu pod adresem www.katedra-wawelska.pl, w zakładce - Szkoły im. św. Jadwigi Królowej.

Po wręczeniu nagród uczestnicy uroczystości przeszli procesyjnie przed ołtarz z czarnym krucyfiksem, przed którym niegdyś modliła się Królowa Jadwiga i gdzie teraz znajdują się jej relikwie, aby modlitwą uczcić świętą monarchinię. Następnie odbyło się spotkanie w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, gdzie wręczano kolejne wyróżnienia dla uczestników konkursów.