Zakopane. Rodzina górą!

Zjazd trwa od 6 do 8 czerwca. Do Zakopanego zostały zaproszone rodziny z całej Polski. W sumie do stolicy Tatr zjechało ok. 1200 osób.

Hasło tegorocznego zjazdu - "Rodzina Górą" - ma podkreślać absolutnie podstawową rolę w budowie i rozwoju współczesnych społeczeństw mających ambicję tworzenia dobrostanu w teraźniejszości, ale przede wszystkim zapewnienia w przyszłości jak najbardziej komfortowych warunków przyszłym pokoleniom. - Tegoroczny zjazd odbywa się w szczególnym miejscu i czasie - w rocznicę wizyty na Podhalu św. Jana Pawła II, który nie tylko kochał Tatry, ale i nieustannie podkreślał, że "dzieje ludzkości przebiegają od początku - i przebiegać będą do końca - poprzez rodzinę" - przypomina Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.

Związek Dużych Rodzin 3 Plus już od 18 lat podejmuje szereg inicjatyw mających podkreślić godność rodzin i przypomnieć podstawową prawdę, że nie każda rodzina potrzebuje szerszej społeczności do szczęśliwej egzystencji, ale z pewnością każda społeczność bez rodzin skazana jest na zagładę.

W Polsce tylko 2,9 proc. rodzin wychowuje czwórkę lub więcej dzieci, a 8,6 proc. ma troje potomstwa. Współczynnik dzietności w Polsce w 2024 r. był szacowany na 1,11. Ten wynik jest najniższy w Europie i wskazuje na alarmujący spadek dzietności w Polsce. Między innymi temu zagadnieniu poświęcony będzie panel społeczno-ekonomiczny, który zaplanowano na sobotnie przedpołudnie w Teatrze Witkacego.

Zaplanowano również panel influencerski pt. "Rodzina górą - czy dla młodego pokolenia wciąż jest największą wartością" oraz spotkanie młodzieży z udziałem rzeczniczki praw dziecka Moniki Hornej-Cieślak (Atelier Witkacego). A wieczorem na Równi Krupowej - koncert zespołu Trebunie-Tutki - "Zakopane Dużym Rodzinom". W niedzielę rano o godz. 9.30 odbędą się warsztaty rodzicielskie z prof. Moniką Przybysz pt. "Jak przeżyć ze smartfonem i nie przescrollować życia". Zwieńczeniem zjazdu będzie uroczysta Msza św. w sanktuarium Najświętszej Rodziny w niedzielę o godz. 12.30, po której uczestnicy przejdą ulicami miasta na pl. Niepodległości, gdzie zostanie zrobione pamiątkowe zdjęcie.

W czasie wydarzenia aż 500 dzieci i młodzieży weźmie udział w ok. 30 warsztatach twórczych i sportowych. Partnerami tych zajęć są m.in. Tatrzański Park Narodowy, Muzeum Tatrzańskie, Związek Podhalan i Teatr im. S.I. Witkiewicza. Młodzież na górskie wycieczki zabiorą przewodnicy z Koła Przewodników Tatrzańskich im. Klimka Bachledy. Warsztaty rozwiną pasje, kreatywność i wiedzę dzieci, a także pozwolą na niezapomniane przeżycia w kontakcie z naturą i lokalną kulturą.

Związek Dużych Rodzin 3 Plus jest organizacją pozarządową, zrzeszającą duże rodziny z całej Polski. W myśl statutu zajmuje się działaniem na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych dużych rodzin, a także wzmacnianiem pozytywnego wizerunku rodziny, szczególnie wielodzietnej. Związek jest stowarzyszeniem obywatelskim, ogólnopolskim, zrzesza ponad 8 tys. dorosłych członków, co wraz z dziećmi daje liczbę ok. 40 tys. osób. Od 2017 r. związek zdobywa partnerów do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - firmy i instytucje udzielające atrakcyjnych zniżek. Na arenie międzynarodowej stowarzyszenie reprezentuje interesy rodzin w Unii Europejskiej. Działania te są realizowane w ramach szerszych związków i konfederacji organizacji rodzinnych działających w Europie, np. ELFAC (European Large Families Confederation). Lokalnie związek działa w 4 oddziałach i ponad 100 kołach, organizując wydarzenia, imprezy rodzinne, warsztaty i szkolenia oraz integrując lokalne środowisko rodzin wielodzietnych.

Wydarzeniu patronuje "Gość Niedzielny". Relacja z panelu dyskusyjnego pojawi się w sobotę 7 czerwca na naszej stronie internetowej.