Film o Bożym influencerze już w polskich kinach

Film przedstawia grupę amerykańskich licealistów, którzy wyruszają do Włoch, by odwiedzić grób Carla Acutisa. - Postawiony jest im jednak trudny do spełnienia warunek, gdyż każdy z uczestników musi... zostawić swój smartfon w domu. Ta wycieczka offline staje się doświadczeniem, które zmienia ich spojrzenie na życie - opowiada Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film.

Bohater filmu był niezwykłym dzieckiem, któremu w młodości przyśnił się zmarły dziadek, prosząc go o modlitwę, by mógł opuścić czyściec. Od tej pory mały Carlo zaczął się interesować tematami religijnymi. W wieku 7 lat przystąpił do Pierwszej Komunii św. Codziennie uczestniczył w Mszy św., podkreślając, że "Eucharystia jest autostradą do nieba".

Przez kilka lat zbierał materiały do swojej znanej już na całym świecie wystawy multimedialnej, składającej się ze 146 pieczołowicie przygotowanych tablic w formie online lub w wersji do druku o cudach eucharystycznych na świecie. Codzienność Carla została przerwana przez chorobę, która bardzo szybko doprowadziła do śmierci. Swoje cierpienia ofiarował za papieża i Kościół. Zmarł 12 października 2006 roku.

- Carlo pociąga swoim naturalnym, radosnym i młodzieńczym stylem życia. Żył pięknie i prosto. Najbardziej zaskakujące w postawie Carla dla ludzi zagubionych w mediach i internecie jest to, że on - człowiek internetu - potrafił z niego korzystać w pełnej wolności. W świecie pełnym bodźców, scrollowania bez końca, pokus uzależnień i ucieczek w wirtualność Carlo pokazuje coś zupełnie odwrotnego. On nie odcinał się od internetu. On go oswoił - wskazuje Andrzej Sobczyk, prezes Stowarzyszenia "Rafael".

10 października 2020 r. Carlo został błogosławionym Kościoła katolickiego. W maju 2024 r. papież Franciszek zatwierdził drugi cud przypisywany wstawiennictwu Carla, co otworzyło drogę do jego kanonizacji. Oczekuje się, że ceremonia ogłoszenia go świętym odbędzie się w najbliższych miesiącach, prawdopodobnie jeszcze w 2025 roku.

W filmie "Carlo Acutis. Plan na życie" występują rodzice Carla, przyjaciele oraz ci, którzy doświadczyli duchowej przemiany dzięki jego świadectwu. - Głos zabierają również znane postacie Kościoła katolickiego i eksperci od nowych technologii, proponując młodym - za Carlem Acutisem - konkretny model życia w świecie cyfrowym: świadomy, wolny i pełen wartości. To ogromna wartość dodana, którą wyniesie widz po wyjściu z sali kinowej - podsumowuje dyrektor Rafael Film.

Szczegółowe informacje o filmie i lista kin, gdzie można go zobaczyć, dostępne są na stronie www.rafaelfilm.pl.