Padły też ważna hasła, że należy wprowadzić modę na rodzinę. - Duża rodzina jest znakiem prestiżu. Badania pokazują, że więcej dzieci mają osoby lepiej zarabiające, z wyższym wykształceniem i umiejące zbudować trwały związek małżeński - mówił demograf Mateusz Łakomy.

Panel społeczno-ekonomiczny odbywał się w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Uczestniczył w nim m.in. burmistrz Łukasz Filipowicz. - Nasze miasto jest przyjazne rodzinom. Działa Karta Mieszkańca ze zniżkami. Nie zamykamy szkół ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci, inwestujemy w nasze placówki edukacyjne, powstają przy nich obiekty sportowe, by mogły służyć zakopiańczykom, ale także turystom - mówił.

Prowadząca panel Korina Bulenda-Nowak zauważyła, że obraz rodziny nie zawsze jest sielankowy. W tym kontekście głos zabrał Władysław Filar, były wicestarosta powiatu tatrzańskiego, ale też dobrze znany pod Giewontem jako ten, który od wielu już lat prowadzi pieczę zastępczą. Dostał zresztą owację na stojąco od panelistów i licznych słuchaczy. - Pamiętajmy, że często dziecku oddajemy całe nasze życie, ale uwarunkowania genetyczne i tak zrobią swoje - mówił W. Filar, który wraz z żoną przeżył 13 wesel, 21 Komunii św., 18 bierzmowań. W jego zakopiańskim domu przebywało, jak dotąd, ponad 30 dzieci w ramach pieczy zastępczej.

W Zakopanem obecni byli przedstawiciele rządu. Małgorzata Baranowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, mówiła o programach związanych z rodziną, do których zaliczyła m.in. program "Maluch Plus", w wyniku którego powstają żłobki. - Pracujemy też nad wieloma ustawami, które wymagają dostosowania do obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej, bo były napisane kilkanaście lat temu - mówiła M. Baranowska.

Ciekawy głos do dyskusji wniósł Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska. - Trzeba współdziałania między młodymi a seniorami, nie można się rozdzielać. Przecież w dziadkach pokładamy zaufanie, oddajemy im - o ile to możliwe - w opiekę naszych najmłodszych. Musimy zdawać sobie sprawę jeszcze z jednej sprawy: że rodziny wielodzietne powinny być - wzorem Francji - zwolnione z podatku. To przecież te rodziny wprowadzą na rynek pracy największą liczbę przyszłych pracowników - mówił. Wspomniał też o pojawiających się w przestrzeni publicznej hasłach: "Im więcej dzieci, tym gorzej dla klimatu”. - Można postawić sobie pytania, dla kogo żyjemy, dla kogo mamy chronić klimat. To absurdalna, fałszywa teza, z którą musimy walczyć - podkreślił stanowczo minister. Poszedł jeszcze dalej w swoich rozważaniach. - Rodzina ma być w centrum życia społeczno-kulturalnego. Mam wrażenie, że w programach edukacyjnych brak jest wątków podkreślających znaczenie rodziny. Myślę, że powinniśmy wprowadzać modę na posiadanie rodziny - dodał M. Motyka.

O roli seniorów w rodzinach i w państwie mówiła też Ewa Mróz, członkini Zarządu Fundacji "ReVitalife", zajmującej się problemami mieszkalnictwa senioralnego. - Trzeba zwrócić uwagę na kwestię izolacji osób starszych pozostawianych przez członków rodziny, np. w innych miastach, w dużych, trudnych do utrzymania domach lub na wysokich piętrach bez windy. Starsi mogliby być bliżej swoich rodzin po to, by móc pomagać przy wnukach, ale również liczyć na wsparcie - zauważyła E. Mróz.

Z kolei o znaczeniu niezależności w rodzinie, zwłaszcza w życiu osoby niepełnosprawnej, mówiła mieszkanka Podhala Jagna Marczułajtis-Walczak, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Nawiązując do doświadczenia własnej rodziny, zwracała uwagę na potrzebę publicznych form wsparcia i instytucjonalnej opieki oraz asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, co mogłoby odciążyć w tej opiece członków ich rodzin.

Ważnymi spostrzeżeniami z uczestnikami panelu podzielił się demograf M. Łakomy. Podkreślił, że młodzi mają problem z budowaniem związków. Nawiązując do niedawnych badań Fundacji "Ważne Sprawy", poinformował, że jedynie 35 proc. osób w wieku od 18. do 29. roku życia jest w ogóle w związku na tyle poważnym, by wiązał się on ze wspólnym zamieszkaniem. Oznacza to, że ponad 60 proc. osób w wieku, w którym mogłyby one decydować się na dziecko, nie jest nawet w związku.

Z uczestnikami zjazdu spotkał się w pierwszym dniu wydarzenia były prezydent Bronisław Komorowski, za którego kadencji w 2014 r. została wprowadzona Karta Dużej Rodziny, do czego doprowadził m.in. Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus”. - Mimo funkcjonujących już wielu korzystnych rozwiązań wspierających rodziny kryzys demograficzny w Polsce się pogłębia, rodzi się coraz mniej dzieci. To jest problem nie tylko polski i nie tylko europejski. Najważniejszą rzeczą jednak jest praca nad modelem społecznym, nad wzorcami społecznymi związanymi z rodziną. To jest dramat, ale utrwala się obecnie model rodziny z jednym dzieckiem albo w ogóle bez dzieci - zaznaczył były prezydent. Podkreślił, że zmiana modelu społecznego to wielkie wyzwanie dla wszystkich środowisk, natomiast Związek Dużych Rodzin może być swego rodzaju zbiorowym pozytywnym wzorcem.

Podczas zjazdu został zaprezentowany film z najważniejszymi postulatami Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus”, nie zabrakło też wielkiego tortu i życzeń z okazji 18. rocznicy powstania ZDR. Prezes Zarządu Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Radosław Waszkiewicz podziękował za bardzo gościnne przyjęcie uczestników zlotu w Zakopanem, wręczył też przedstawicielowi PKP Intercity okolicznościową statuetkę - dla firmy sprzyjającej rodzinie. Trzeba przyznać, że PKP Intercity od początku działania Karty Dużej Rodziny stosuje spore zniżki dla przejazdów rodzinnych, można z nich korzystać także, podróżując samodzielnie. Bilety są o 37 proc. tańsze.

XIII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin pod hasłem "Rodzina górą!" trwa od 6 do 8 czerwca w Zakopanem. Bierze w nim udział ok. 1200 osób, w tym 500 dzieci. Są dla nich przygotowane specjalne warsztaty, zawody, zwiedzanie miasta. Zjazd organizowany jest przez Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus” i Urząd Miasta Zakopane oraz Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, a także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

13. Ogólnopolskiemu Zjazdowi Dużych Rodzin patronuje "Gość Niedzielny".