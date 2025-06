Wydarzenie rozpoczęło się w łagiewnickim sanktuarium Bożego Miłosierdzia uroczystą Eucharystią. Homilię do przybyłych wygłosił bp Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. - Autentyczne chrześcijaństwo nie lekceważy nigdy tego, co wiąże się z codzienną egzystencją człowieka i jego godnością. Bóg jest miłośnikiem życia i my, jako Jego dzieci, też powinniśmy Go w tym naśladować. Jesteśmy wezwani, by stawać w obronie życia i godności każdego człowieka - podkreślił duchowny.

Jak zwrócił uwagę, przynależność i oddanie Bogu wierni powinni okazywać na dwa sposoby. - Po pierwsze przez jak najczęstszą adorację Chrystusa Króla obecnego w Najświętszym Sakramencie. Najlepiej każdego dnia. Po drugie ważne jest również żywe zaangażowanie we wspólnotę Kościoła, by budować Ciało Chrystusowe w jedności wiary. To właśnie droga, która może zmienić oblicze naszej ojczyzny - wskazał bp Jamrozek.

Po Mszy św. wszyscy przeszli w uroczystym orszaku na Wawel, gdzie odbyło się ponowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Orszak pod hasłem „Chrystus Król - nasza Nadzieja” był publicznym wyznaniem wiary i ufności pokładanych w Jezusie. - Cieszymy się, że jest nas tak wielu. Ludzi, którzy chcą swoje życie oddać pod władanie Jezusa i naprawdę każdego dnia kroczyć ewangeliczną ścieżką. To duże emocje, radość i wzruszenie z tak ogromnego świadectwa wiary - oceniła pani Ewa z Wysokiej.

Na wydarzeniu nie zabrakło także młodzieży. - Chcemy pokazać, że w dzisiejszych niepewnych czasach zaufanie Bogu stanowi najwyższą wartość. Chrystus jest naprawdę gwarantem pokoju, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Wierzymy w to i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy - przyznał 17-letni Janek z Rabki Zdroju.

Pochód 8 czerwca wpisał się w dziewięcioletni program przygotowania do Dwutysięcznej Rocznicy Odkupienia, zainicjowany przez Konferencję Episkopatu Polski, które przypada w 2033 r. Nieprzypadkowo Narodowy Orszak Chrystusa Króla odbył się we wspomnienie św. Jadwigi Wawelskiej - polskiej świętej władczyni, która z pełnym poświęceniem służyła ojczyźnie, umacniając na naszej ziemi królestwo Boże i polską państwowość.