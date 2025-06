Zakopianka. Spotkanie ku pamięci ofiar i sprawców wypadków

Jak wyjaśnia ks. Albert Wołkiewicz, proboszcz parafii w Krzeczowie i inicjator wydarzenia, Dzień Pamięci Ofiar i Sprawców Wypadków Drogowych jest nie tylko momentem zadumy, ale również apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, odpowiedzialność oraz przestrzeganie przepisów. - Pamiętając o ofiarach, możemy wspólnie działać na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i budowania bezpieczniejszych dróg dla nas wszystkich. Przez edukację, dialog i współpracę możemy stworzyć kulturę, w której każde życie jest szanowane, a każdego wypadku można by w przyszłości uniknąć - podkreśla ks. Wołkiewicz.

- To wyjątkowe wydarzenie pozwala na pojednanie ze sprawcami wypadków, którzy także często są ofiarami i ponoszą podobnie bolesne straty, jak poszkodowane z ich winy osoby. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak cierpią sprawcy, którzy zazwyczaj nie chcieli doprowadzić do wypadku i bardzo tego żałują, ale są zepchnięci na margines i skazani na niedolę, ponieważ byli winni wypadku - dodaje ks. Wołkiewicz. Duchowny wyjaśnia, że sprawcy także często tracą bliskich w wypadkach, jakie powodują, ale też tracą szacunek w swoich społecznościach i nie są poważani, choć często przed wypadkiem byli uznawani za porządnych ludzi. - Nasze spotkania przy krzyżu w Krzeczowie to także okazja do opowiedzenia historii ludzi, którym przydarzyła się tragedia, oraz tego, jak ich losy potoczyły się dalej. To często opowieści, z których można wynieść pewne mądrości życiowe, a po ich przeanalizowaniu po prostu żyć mądrzej i bardziej świadomie - podkreśla ks. Wołkiewicz.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się w sobotę 14 czerwca w Lubniu o godz.13, w miejscu wypadku sprzed 13 lat, gdzie zostanie odsłonięta odnowiona okolicznościowa tablica na ścianie wiaduktu S7. Zginęło wtedy troje obywateli Węgier. Tablicę poświęci ks. Wołkiewicz. Kolejnym punktem obchodów Dnia Pamięci Ofiar i Sprawców Wypadków Trasy S7 będą przemówienia na tarasie widokowym przy krzyżu w Krzeczowie - początek o godz. 14. Przyjadą tam przedstawiciele z policji, straży, pogotowia oraz organizatorów ze środowisk motocyklowych. Planowane są uroczyste wypuszczenie gołębi i wykonanie przez trębacza hymnu ku pamięci zmarłych. Na zakończenie będzie miała miejsce Msza św. We wszystkich punktach obchodów Dnia Pamięci Ofiar i Sprawców Wypadków weźmie udział kapela góralska.